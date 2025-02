Lutto nel mondo della musica: è morto Giorgio Cocilovo, storico chitarrista di Sanremo e di Renato Zero. Il triste annuncio.

Il mondo della musica italiana si stringe nel dolore per la morte di Giorgio Cocilovo, uno dei chitarristi più apprezzati d’Italia. Il musicista è scomparso all’età di 68 anni in seguito a una lunga malattia. Conosciuto per il suo talento straordinario, è stato un pilastro nell’orchestra del Festival di Sanremo e un compagno di lunga data di Renato Zero.

La sua morte, annunciata dalla band di Zero, lascia un vuoto immenso nel panorama musicale italiano.

La carriera di Giorgio Cocilovo

Cocilovo nasce a Milano nel 1956 da una famiglia siciliana. La sua carriera musicale decolla negli anni Settanta, quando, a soli 20 anni, viene scoperto dal batterista Tullio De Piscopo.

Da quel momento, il suo talento lo porta a collaborare con alcuni dei più grandi nomi della musica italiana, tra cui Mina, Adriano Celentano, e Eros Ramazzotti.

Il nome di Giorgio Cocilovo è indissolubilmente legato a Renato Zero, con cui ha condiviso una carriera lunga e fruttuosa. Cocilovo ha partecipato a tutti i tour principali del cantante e lo ha accompagnato anche nell’ultimo tour nel 2024.

Nel 1990, Cocilovo entra a far parte dell’orchestra di Sanremo, dove rimarrà per quasi trent’anni, diventando una figura iconica del festival.

Un omaggio da Sanremo e dai fan

La morte di Cocilovo è avvenuta proprio durante il Festival di Sanremo, dove la sua presenza è stata una costante per molti anni. Numerosi messaggi di cordoglio sono giunti dai suoi colleghi e fan, che lo ricordano con affetto e ammirazione.

L’orchestra di Sanremo e i fan di Renato Zero, affettuosamente chiamati “Sorcini”, lo celebrano come un “membro della famiglia”. Cocilovo verrà ricordato come una delle figure più influenti e talentuose della musica italiana. Intanto alla serata delle cover di stasera i fan attendono un omaggio dedicato al noto chitarrista.