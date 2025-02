Si diffonde a macchia d’olio il rumors sul divorzio tra Kanye West e Bianca Censori: il collaboratore del rapper rompe il silenzio.

Nelle ultime ore ha iniziato a circolare in tutto il mondo la notizia della presunta rottura tra Kanye West e Bianca Censori. La relazione tra i due, che ha fatto molto discutere nel corso degli ultimi anni per via dei loro comportamenti eccentrici, potrebbe essere giunta al capolinea.

Le voci del divorzio hanno preso a circolare soprattutto dopo la loro apparizione sul red carpet dei Grammy Awards che ha fatto molto discutere.

Adesso, però, il collaboratore del rapper ha deciso di rompere il silenzio e di rivelare la verità. Scopriamo che cosa ha rivelato.

Kanye West e Bianca Censori: la verità sulla rottura

Nonostante il clamore mediatico, un collaboratore storico della coppia ha deciso di fare chiarezza, smentendo le indiscrezioni.

A smentire le voci sul presunto divorzio è stato Milo Yiannopoulos, collaboratore e rappresentante di Kanye West e Bianca Censori.

In un’intervista con The Hollywood Reporter, Yiannopoulos ha affermato che le voci sui problemi matrimoniali della coppia sono completamente infondate. “Ye e Bianca trascorreranno insieme San Valentino” ha chiarito.

Kanye West

L’esponente della coppia ha sottolineato che questa è la quinta o sesta volta che la stampa riporta erroneamente notizie sul loro divorzio, e che si tratta di un fenomeno ricorrente.

Kanye West risponde alle polemiche

Il divo della musica e la sua consorte hanno fatto parlare di sé anche per l’apparizione ai Grammy Awards, dove Bianca Censori ha indossato un look audace che ha sollevato numerose critiche. In particolare, il suo abito nudo e il suo sguardo, descritto da molti come “assente“, hanno alimentato voci sul fatto che Kanye West stesse manipolando la moglie.

Kanye West ha affrontato anche le polemiche legate alla gestione del suo rapporto con Bianca Censori. In un messaggio pubblicato su X (ex Twitter), il rapper ha dichiarato di avere “Il dominio su mia moglie” e ha precisato che ogni decisione legata alla sua immagine è presa insieme, ma con il suo pieno consenso.