Chiara Ferragni rientra da Dubai e riceve un romantico mazzo di rose rosse: il gesto alla mezzanotte di San Valentino.

Oggi è il giorno di San Valentino, e quest’anno anche Chiara Ferragni festeggia la festa degli innamorati. Infatti, appena rientrata dal suo viaggio a Dubai, la famosa influencer ha condiviso con i suoi follower un momento romantico: a mezzanotte ha ricevuto un grande mazzo di rose rosse.

È un dono di Giovanni Tronchetti Provera dopo la presunta lite furiosa dei giorni scorsi? La foto è una conferma ufficiale della loro relazione? Scopriamo tutti i dettagli.

Chiara Ferragni: il gesto romantico dopo il viaggio a Dubai

Dopo alcuni giorni trascorsi negli Emirati Arabi per partecipare a un evento su social media e big data, Chiara Ferragni è tornata a Milano proprio alla vigilia di San Valentino.

L’influencer ha pubblicato tra le storie Instagram, poco dopo la mezzanotte, una foto con il bouquet ricevuto, facendo intuire che il mittente potrebbe essere proprio il suo fidanzato.

Il viaggio a Dubai, avvenuto senza la compagnia di Tronchetti Provera, aveva alimentato voci di una possibile crisi tra i due. Tuttavia, il gesto romantico sembra smentire i rumors e confermare che la coppia sia ancora unita.

Ferragni e Tronchetti Provera: ufficializzazione in arrivo

L’ex moglie di Fedez non ha ancora pubblicato foto di coppia con Giovanni Tronchetti Provera, anche per via del presunto veto posto dalla famiglia del compagno che impedirebbe all’influencer di rendere noti i dettagli della loro vita privata, ma la scelta di condividere il regalo potrebbe essere un segnale di un’ufficializzazione imminente.

San Valentino potrebbe essere l’occasione perfetta per rendere pubblica la loro storia. I fan restano in attesa di nuovi aggiornamenti, mentre l’imprenditrice continua a essere al centro dell’attenzione mediatica tra carriera, amore e gossip.

Intanto Chiara non ha ancora commentato la presenza di Fedez al Festival di Sanremo.