Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera, violenta lite dopo l’uscita del podcast di Fabrizio Corona. Cosa sta succedendo.

Un nuovo capitolo nella vita privata di Chiara Ferragni è emerso nelle ultime ore, e questa volta riguarda un acceso litigio con Giovanni Tronchetti Provera. La notizia è stata riportata da Gabriele Parpiglia.

La segnalazione arriva a poche ore dall’uscita del nuovo episodio del podcast Falsissimo di Fabrizio Corona. Nel nuovo episodio, l’ex re dei paparazzi ha rivelato nuovi dettagli sui presunti tradimenti tra Chiara Ferragni e Fedez. Sarà questo il motivo del litigio nella coppia? Scopriamo tutti i dettagli.

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera: la segnalazione

Il giornalista Gabriele Parpiglia ha condiviso l’indiscrezione su Instagram e su X, parlando di un “brusco litigio” tra la nota influencer e l’imprenditore, avvenuto nella giornata di ieri.

Mia fonte : brusco litigio #Chiarafarragni con #giovannitronchettiprovera . Molto forte. Avvenuto quest’oggi . — Gabriele Parpiglia (@Parpiglia) February 10, 2025

Questo sviluppo arriva a distanza di poco tempo dalla rivelazione di Ferragni, che in un’intervista al magazine spagnolo Hola! aveva dichiarato di essere molto felice nella sua relazione con Tronchetti Provera.

Infatti, nonostante le voci di una possibile crisi, Ferragni aveva definito la nuova relazione “La cosa migliore che mi sia capitata quest’anno“.

Le rivelazioni di Fabrizio Corona

A complicare ulteriormente la situazione, ci sono le parole di Fabrizio Corona, che ha commentato la vicenda in una nuova puntata del suo programma Falsissimo.

L’ex paparazzo ha lanciato pesanti insinuazioni, parlando della necessità di un sostegno economico da parte di Giovanni Tronchetti Provera per aiutare Chiara Ferragni in caso di difficoltà legali o economiche. Secondo Corona, l’imprenditore sarebbe l’unico in grado di “salvare” la Ferragni da eventuali problemi, riferendosi alle situazioni legali che la coinvolgono.

Tuttavia, si tratta solamente di indiscrezioni che Chiara Ferragni non ha commentato. Ma adesso non ci resta che attendere nuovi aggiornamenti sulla presunta crisi tra Chiara e Giovanni.