Fabrizio Corona torna a parlare di Chiara Ferragni e Achille Lauro: le nuove rivelazioni sul presunto tradimento dell’influencer.

Fabrizio Corona è tornato con un nuovo episodio di Falsissimo, il podcast in cui rivela notizie shock sul mondo del gossip. Dopo aver rivelato dettagli sconcertanti sui presunti tradimenti tra Chiara Ferragni e Fedez quando ancora stavano insieme, anche stavolta ha rilasciato dichiarazioni shock sull’influencer e il rapper.

In particolare, nell’ultimo episodio di Falsissimo, pubblicato su YouTube, Corona ha rivelato nuovi dettagli sul presunto flirt che ci sarebbe stato tra Chiara Ferragni e Achille Lauro. Scopriamo che cosa ha detto.

Fabrizio Corona: i dettagli sul presunto tradimento con Achille Lauro

Nel suo podcast Falsissimo, l’ex re dei paparazzi ha raccontato di un presunto tradimento della Ferragni con Achille Lauro. Queste dichiarazioni arrivano nonostante la diffida che i legali dell’influencer gli avrebbero inviato di recente.

Secondo quanto riferito da Corona, Fedez avrebbe avuto un confronto con lui riguardo a queste informazioni, pregandolo di non divulgarle. Tuttavia, l’ex fotografo dei vip avrebbe scelto di rendere pubblica la vicenda, soprattutto dopo le recenti questioni legali che coinvolgerebbero Chiara Ferragni.

Qui un estratto dell’episodio del podcast.

Corona ha raccontato che Chiara Ferragni e Achille Lauro avrebbero avuto una relazione mentre l’influencer era ancora sposata con Fedez. Secondo la sua versione, il rapper milanese avrebbe scoperto alcuni messaggi cancellati tra la moglie e il cantante che avrebbero alimentato i suoi sospetti. Tuttavia, non ci sarebbero prove concrete a sostegno di questa tesi, e lo stesso Achille Lauro non ha rilasciato dichiarazioni in merito.

Altri presunti tradimenti e tensioni con Fedez

Secondo le parole di Corona, Achille Lauro non sarebbe stato l’unico con cui Chiara Ferragni avrebbe tradito Fedez. L’ex paparazzo ha fatto anche il nome di Diego Naska, cantante e amico di Luis Sal, ex collaboratore di Fedez. Sempre stando alle sue dichiarazioni, Fedez avrebbe avuto un confronto acceso con Naska dopo aver scoperto la presunta relazione extraconiugale della moglie.

Nonostante la gravità delle affermazioni, Corona stesso non ha presentato prove concrete, ma si è limitato a diffondere voci e racconti di presunti testimoni. Resta quindi il dubbio sulla veridicità di queste informazioni, che al momento non sono state confermate dai diretti interessati.