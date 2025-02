Kekko dei Modà è infortunato: la sua partecipazione è a rischio? Il cantante assente al Green Carpet del Prima Festival.

Solamente pochi giorni fa è giunta la notizia di un secondo incidente a Sanremo 2025 dopo quello annunciato da Francesca Michielin, caduta dalle scale dell’Ariston. Dopo di lei, anche Kekko dei Modà è stato al centro di un nuovo imprevisto: si è infortunato dietro le quinte del teatro poco prima delle prove generali.

Ma come sta adesso il cantante? Assente al Green Carpet del Prima Festival, il cantante ha destato grande preoccupazione tra i fan. Scopriamo gli ultimi aggiornamenti.

Come sta Kekko Silvestre

Il frontman dei Modà era assente al Green Carpet, l’evento che segna ufficialmente l’inizio della kermesse musicale. La sua assenza ha preoccupato i fan sulle sue condizioni di salute.

Secondo le prime indiscrezioni, il cantante avrebbe riportato una lieve contusione toracica a seguito di una caduta. Sarebbe stato questo il motivo per cui il cantante ha deciso di non partecipare all’evento. Gli altri membri della band, invece, sono comunque apparsi all’evento, rappresentando anche il loro leader. Qui le foto dell’evento.

Inoltre, secondo alcune fonti vicine all’organizzazione, Kekko avrebbe preferito riposarsi per preservare le energie in vista della prima esibizione, prevista per stasera. La sua partecipazione al Festival, almeno per il momento, non sembrerebbe essere in discussione. Tuttavia, il giornalista Gabriele Parpiglia avrebbe dichiarato che la situazione potrebbe essere più critica di quanto inizialmente riferito.

Sanremo 2025, tra imprevisti e infortuni

Il Festival di Sanremo 2025 non è iniziato nel migliore dei modi. Infatti, oltre a Kekko, anche Francesca Michielin ha fatto una brutta caduta. Tuttavia, la cantante si è presentata ugualmente sul Green Carpet accompagnata dalle stampelle per reggersi.

L’artista ha condiviso la notizia sui social, mostrando la sua gamba destra fasciata in un tutore. Nonostante l’incidente, anche per lei la partecipazione al Festival non sembrerebbe essere a rischio.

Resta da vedere se questi infortuni condizioneranno le performance dei due cantanti durante Sanremo 2025.