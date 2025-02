Sanremo 2025, paura per un big: “Rovinosa caduta”, cosa filtra

Ci sarebbero notizie poco felici per un artista di Sanremo 2025. Si parla di “rovinosa caduta” per Kekko dei Modà: cosa sarebbe successo.

Dopo l’incidente capitato a Francesca Michielin sulle scale dell’Ariston, pare che prima del Festival di Sanremo 2025 ci sia stata un’altra “vittima” del palco. In particolare, dalle ultime indiscrezioni, si parla di “rovinosa caduta” durante le prove per uno dei big in gara tra i più attesi: Kekko Silvestre, frontman dei Modà.

Sanremo 2025: caduta per Kekko dei Modà

Il Festival di Sanremo 2025 non è ancora iniziato ma già si sta parlando tantissimo della kermesse musicale anche se non per motivi legati alle canzoni. Infatti, nelle ultime ore, pare che un big in gara sia caduto durante le prove e abbia riportato anche delle importanti conseguenze. Si tratterebbe di Kekko dei Modà che non starebbe benissimo.

A riportare l’indiscrezione relativa a quanto sarebbe capitato al cantante è stato Gabriele Parpiglia tramite i propri account social. L’esperto di gossip, sempre piuttosto attentibile, ha informato i fan della kermesse musicale su quanto sarebbe accaduto all’artista. “Rovinosa caduta dalle scale per #kekko dei #modà il tutto durante le prove. Forse una costola incrinata”, sono state le sue parole in un post su X.

per #kekko dei #moda’ il tutto durante le prove . Forse una costola incrinata. #Sanremo2025 citare la fonte . — Gabriele Parpiglia (@Parpiglia) February 10, 2025

La reazione di Carlo Conti

Dando uno sguardo alle altre informazioni riguardo quanto accaduto, pare che Carlo Conti sia immeditamente intervenuto per aiutare l’artista sfortunato. Il conduttore avrebbe chiesto a Kekko se se la sentisse di proseguire nonostante l’incidente. Dal suo punto di vista, nonostante l’evidente sofferenza, pare che il cantante abbia deciso di proseguire con le prove generali, ma chi era presente ha notato subito alcune difficoltà legate ovviamente all’atto di cantare, segno che qualcosa a livello fisico non sia al 100%. Staremo a vedere se nelle prossime ore ci saranno novità in merito alle condizioni di Silvestre.