Paolo Ciavarro, il dolore per Eleonora Giorgi: le parole

Le condizioni di salute di Eleonora Giorgi e le parole di suo figlio, Paolo Ciavarro, che ha raccontato il suo dolore più grande.

Dopo il recente post toccante di Clizia Incorvaia per sua suocera Eleonora Giorgi, anche Paolo Ciavarro è tornato a parlare delle condizioni di sua madre che sta lottando contro un terribile male. Il ragazzo ha confessato a Il Giornale le sue sensazioni per questa difficile situazione commentando anche il suo dolore più grande.

Paolo Ciavarro, dalla nascita del figlio alla malattia della madre

Nel corso di una bella intervista a Il Giornale, Paolo Ciavarro ha avuto modo di raccogliere le sue idee e i suoi pensieri riguardo la malattia della madre, Eleonora Giorgi, confessando alcuni dei momenti vissuti. In particolare, spicca l’up and down dalla nascita di suo figlio fino alla situazione legata, appunto, alla vita della cara madre.

“La nascita di mio figlio è stata immensa”, ha detto Ciavarro. “Io ho un grande anelito ad avere una famiglia solida. Proprio perché sono figlio di genitori separati. Poi dopo breve tempo è arrivato questo fulmine a ciel sereno“.

“Ho dovuto trovare il modo per convivere con questa angoscia. Per normalizzarla. E sa chi mi ha aiutato moltissimo, in questo? Mamma. È stata lei a dare un grande aiuto a me e a mio fratello”. E proprio sulla Giorgi: “Lei è solare, ha grande senso dell’humor. Certo ha dei momenti di debolezza, di sconforto: è inevitabile. Ma li gestisce”.

Il dolore più grande e la speranza persa

Tra i tanti passaggi dell’intervista anche uno molto forte legato alla speranza che sembra persa per la Giorgi: “Se c’è un momento in cui si prende atto che la speranza non c’è più? Questa è una domanda molto personale. Mio fratello, che è uno studioso, è stato sempre molto realista. Io invece ho sempre mantenuto la speranza. Sempre positivo. Ho cercato di dare speranza anche a mamma. Poi, arrivi a un punto in cui prendi atto che non c’è più niente da fare“.

E su quello che sembra essere il dolore più grande: “Mi fa molto male la sofferenza di mamma. La cosa che mi fa più male di tutte è la perdita per mio figlio. Mi fa male sapere che mia mamma non ci sarà nella vita di Gabriele”, ha detto Ciavarro con grande umanità.