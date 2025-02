Il momento difficile di Antonella Clerici: la verità dietro allo stop di due anni

Il retroscena svelato da Antonella Clerici sul suo stop di due anni nonostante il contratto con la Rai. Ecco cosa è accaduto.

Nella conferenza stampa di apertura del Festival di Sanremo 2025 sono intervenuti oltre a Carlo Conti – con tanto di frecciatine su diversi temi -, anche Gerry Scotti e Antonella Clerici. Proprio la conduttrice Rai, volto storico della tv di Stato, ha avuto modo di raccontare alcuni aspetti legati alla sua carriera, compreso un momento di down vissuto dove, per altro, ha avuto uno stop di circa due anni.

Antonella Clerici a Sanremo 2025: le parole

Intervenuta nel corso della conferenza stampa di vigilia del Festival di Sanremo 2025, Antonella Clerici ha avuto modo di raccontare le proprie sensazioni in vista della prima serata della kermesse musicale che la vedrà protagonista come co-conduttrice accanto a Carlo Conti e a Gerry Scotti, anche lui chiamato ad affiancare il direttore artistico.

Antonella Clerici – www.donnaglamour.it

“Abbiamo provato sul palco, ci siamo divertiti tantissimo, speriamo di farlo domani”, ha detto la Clerici facendo riferimento alle prove eseguite con Conti e Scotti. “Se riusciremo a trasmettere questo modo di condurre e farlo passare, così come siamo, secondo me a casa arriverà. Non dobbiamo dimostrare nulla. La responsabilità è di Carlo, noi ci divertiamo”.

La verità sullo stop di due anni

Importante passaggio anche relativo alla sua carriera: “Penso che se hai una lunga carriera, è normale che ci siano momenti di alti e bassi”, ha ammesso la Clerici parlando di alcune fasi di difficoltà vissute tempo fa. “L’importante è stare in pace con se stessi e pensare che in fondo è un bellissimo lavoro, ma la vita è tanto altro. Quei due anni in cui mi sono fermata mi sono serviti tantissimo per farmi venire nuove idee, fa parte della vita. Quando poi ieri sono salita sul palco mi sono sentita molto serena e ho pensato quanto fossi fortunata a fare questo lavoro”. Poi, facendo una precisazione sul suo stop, come riportato da Fanpage: “Non mi ero fermata per un problema mio personale, ma è stata una decisione di altri“, ha detto togliendosi anche qualche sassolino ma non facendo riferimento al destinatario.