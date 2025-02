Lutto nella musica: addio al famoso Dj e direttore di Virgin Radio

Una notizia molto forte è arrivata in queste ore dal mondo della musica e della radio: è morto il direttore di Virgin Radio, Alex Benedetti.

Tragico lutto nel mondo della musica con particolare riferimento alla Radio. È morto all’età di 53 anni Alex Benedetti, dj e direttore di Virgin Radio, emittente radiofonica del gruppo Mediaset. Sulla vicenda non ci sono ancora dettagli ufficiali ma, dalle prime informazioni, come riportato anche dal Corriere e dalla Rai, l’uomo si sarebbe gettato dal suo ufficio. Questo lutto fa seguito ad un’altra tragedia avvenuta solo poco tempo nello stesso settore.

Morto Alex Benedetti: il lutto

Sono ore di sgomento per il mondo della musica e della radio. Infatti, secondo quanto si apprende dai principali organi di stampa, è morto all’età di 53 anni, Alex Benedetti, famoso dj e direttore di Virgin Radio, nota emittente seguitissima in Italia da tantissimi utenti. Pare che l’uomo sia deceduto in questa giornata mentre si trovava nel suo ufficio milanese in via Turati.

Sebbene non vi siano, come anticipato, particolari dettagli sulla vicenda, dalle prime informazioni pare che l’uomo si sia tolto la vita gettandosi dal suo ufficio. Sarebbe quindi stato un gesto volontario quello di Benedetti anche se si aspettano ulteriori dettagli a proposito dei fatti da parte delle forze dell’ordine che si stanno occupando del caso.

La carriera

Benedetti aveva 53 anni e aveva iniziato a lavorare in discoteca da molto giovane quando aveva solamente 13 anni. Secondo quanto ricordato da TgCom24, la sua passione per la musica era nata presto, ascoltando i dischi della mamma. Negli anni ’80 si era fatto strada nel mondo dei dj ma la vera svolta è avvenuta successivamente.

Infatti, nel 1994 è arrivato per Benedetti il cambio di vita entrando a far parte di Radio Italia Network. Quella esperienza, di fatto, lo ha portato a diventare un punto di riferimento nel mondo delle radio. Nel contempo ha continuato anche la carriera da dj, sua grande passione. Successivamente, l’uomo arriva a Virgin, che ormai era diventata la sua casa lavorativa. Dal 2007, col passare degli anni, Benedetti si era reso protagonista di una vera “scalata” che lo aveva portato a diventarne il direttore nel 2019.