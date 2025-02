Al Grande Fratello sono momenti di tensione e amarezza nella coppia formata da Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato: cosa succede.

Al GF è un turbinio di emozioni. Dopo le scottanti parole di Alfonso Signorini sul conto di Shaila Gatta, la ragazza si è trovata ancora protagonista al centro delle dinamiche del reality. In particolare, sta facendo discutere un suo recente sfogo sulla relazione con Lorenzo Spolverato che, da quello che è stato possibile capire, potrebbe essere in crisi.

GF, Shaila e i malumori per Lorenzo

Fin dalle prime giornate del Grande Fratello, l’accoppiata Shaila Gatta-Lorenzo Spolverato si è messa in luce (non sempre in modo positivo). Anche in questo finale di reality, i due stanno facendo discutere con l’ex Velina che si è lamentata di alcune mancanze del suo partner parlandone prima con lui e poi con qualche altro inquilino.

Grande Fratello logo

“Accetto delle cose tue perché ti amo, ci sto provando, sto imparando”, ha detto la Gatta a Spolverato in un momento di confronto. “Ma mettiti nei miei panni, non ricevere un abbraccio durante la giornata mi manca. Non hai attenzione nei miei riguardi”. La ragazza sembra avere necessità di attenzioni da parte del compagno: “Questa attenzione e carineria che hai con gli altri, con me non ce l’hai”. A sua difesa, Lorenzo ha replicato dicendo di non essersi accorto di aver mancato in questo senso.

L’ipotesi fine della storia: le lacrime

Il discorso della ragazza è poi andato avanti anche in un altro confronto, questa volta con Ilaria Galassi: “Ho bisogno di affetto, non sono solitaria, non so se voglio continuare”, ha detto in lacrime Shaila. “Si dice che nella rabbia non si prendono scelte, ma quanto ne vale la pena se lui non si mette in discussione?”, ha poi aggiunto la gieffina.

Dalle sue successive parole, poi, è stata aperta anche una particolare ipotesi: mettere fine alla storia con Spolverato: “Lasciamoci allora, lo capisce o no che non è da solo? Quando prova a mettersi in discussione, a smussare qualcosa del suo carattere per me? Non so più che fare”, ha proseguito Shaila evidenziando ancora i suoi pensieri.