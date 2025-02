Sarah Toscano a Sanremo 2025: svelato il consiglio di Maria De Filippi

La fresca vincitrice di Amici di Maria De Filippi è pronta al suo primo Festival. Sarah Toscano sarà la big in gara più giovane.

I vecchi rumors su una presunta relazione con un attuale gieffino sono solo un ricordo lontano. Adesso Sarah Toscano è super concentrata sul Festival di Sanremo 2025 dove sarà in gara tra i big con la sua canzone ‘Amarcord’. La ragazza, fresca vincitrice di Amici, ha rilasciato una interessante intervista a Chi nella quale ha sottolineato anche il consiglio ricevuto da Maria De Filippi.

Sarah Toscano a Sanremo 2025: le emozioni

Intervista da Chi, Sarah Toscano ha parlato della sua prima partecipazione al Festival di Sanremo. Un’esperienza che la ragazza, che sarà la più giovane big in gara, intende godersi al massimo: “Sono la più piccolina, per me è un onore essere là. D’estate mi chiedevano tutti: ‘Andrai a Sanremo?’. E io rispondevo: ‘Solo se ho un pezzo giusto’. E Amarcord per me è il pezzo giusto”, ha detto.

Sarah Toscano – www.donnaglamour.it

“Ci tengo a far vedere su quel palco che non sono una ragazzina di 19 anni che arriva lì, che non conosce nessuno, ma che sto studiando e che voglio veramente fare questo nella vita”. In questo senso, sulla canzone, la Toscano ha svelato: “Inizia in maniera abbastanza delicata e poi più va avanti più cresce, anche a livello di produzione e di voce, fino ad arrivare al finale. Volevo mostrare questa evoluzione, ci tenevo a far vedere che per me è uno sfogo cantarla”.

Il consiglio di Maria De Filippi

Curioso retroscena raccontato dalla giovane artista è quello relativo all’importanza di Maria De Filippi con la quale ha parlato proprio in vista di Sanremo: “Se l’ho sentita? Certo, il suo parere è fondamentale per me. La sento continuamente ancora adesso. Pensi che ho mandato a lei anche tutti gli outfit di Sanremo prima ancora di farli vedere a mia mamma, ci tengo ad avere la sua approvazione!”.

E su cosa le abbia detto ancora la Queen di Mediaset: “Mi ha detto: ‘Goditela, hai 19 anni, sei su quel palco ed è già tanto, non ti fare prendere troppo dall’ansia, dalla pressione, perché sei giovane e hai già raggiunto uno step incredibile. Vivitela’. Ed è quello che mi sto continuando a ripetere, spero anche lì di riuscire a rispettare la promessa che le ho fatto”.