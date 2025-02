Chiara Nasti e Mattia Zaccagni denunciano per furto la colf-influencer, l’accusa: “Rubati gioielli e vestiti firmati”.

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni hanno denunciato la loro ex collaboratrice domestica per presunti furti nella loro abitazione alla Camilluccia. La donna, che sui social si presentava come influencer, avrebbe sottratto gioielli e vestiti di lusso dalla casa della coppia, e li avrebbe anche indossati per scattare foto da condividere sui propri profili. Tra gli oggetti spariti figurano un anello di rubini e diversi capi firmati. Ma scopriamo tutti i dettagli sulla vicenda.

La doppia vita della colf-influencer

Secondo quanto riportato da La Repubblica, la collaboratrice domestica non si limitava a svolgere le faccende domestiche: approfittava dell’assenza della coppia per trasformare la loro casa in un set fotografico.

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni

Le immagini postate sui social la ritraevano con accessori e abiti di lusso, appartenenti a Chiara Nasti e Mattia Zaccagni. Dopo aver scoperto questa attività, la coppia ha deciso di licenziarla immediatamente.

Il licenziamento sembrava aver messo fine alla vicenda, ma poco dopo l’allontanamento della colf, la villa di Zaccagni è stata colpita da due importanti furti.

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni vittime di furto

“Riteniamo possa essere implicata nel furto di luglio o che ci abbia derubato successivamente” si legge nella denuncia presentata dai due coniugi.

Gioielli, orologi Rolex, scarpe e borse di valore sono scomparsi insieme a una somma considerevole di denaro contante durante i due furti in casa dell’influencer e del calciatore.

I sospetti sono ricaduti proprio sulla ex collaboratrice, che, oltre all’attività sui social, gestiva anche un negozio di abbigliamento di seconda mano. La coppia teme che i propri capi e accessori siano stati rivenduti, ma finora le indagini non hanno portato al ritrovamento degli oggetti sottratti.

Adesso non ci resta che attendere i prossimi sviluppi della controversa vicenda che coinvolge Chiara Nasti e il marito Mattia Zaccagni.