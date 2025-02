Anna Zhang vince la 14esima edizione di MasterChef: la puntata finale vede il trionfo del suo menu “L’Eden di YilAnna”.

La quattordicesima edizione di MasterChef Italia ha incoronato Anna (Yi Lan) Zhang come vincitrice, dopo una finale emozionante in cui ha superato gli altri finalisti, Simone e Jack.

Il suo menu degustazione, intitolato “L’Eden di YilAnna“, ha conquistato i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, grazie a una perfetta fusione di sapori orientali e occidentali.

MasterChef 14: un percorso di determinazione e creatività

Anna, 32 anni, nata a Milano da genitori cinesi e residente a Venezia, ha sempre mostrato una forte passione per la cucina. Dopo una carriera nel settore della moda, ha deciso di seguire il suo vero sogno e di dedicarsi completamente all’arte culinaria.

Durante il suo percorso a MasterChef 14, ha dimostrato grande creatività e determinazione, e di riuscire ad affrontare ogni sfida con entusiasmo e resilienza.

Il menu presentato da Anna in finale riflette la sua identità multiculturale e la sua filosofia culinaria. I piatti che hanno conquistato i giudici sono stati: “Albero della vita e il suo elisir” come antipasto, “Il sorriso di mia madre“, raviolo ripieno di garusoli, fungo ostrica e guanciale, con tobiko e dashi allo zafferano come primo.

A seguire il secondo, “Il potere del tempo“, un piatto a base di pancia di maiale stufata e laccata con spezie orientali, servita con insalata croccante di cetrioli, susine gialle e peperoncino, e ricci di mare.

Per concludere il dessert, “Uguale babà no?“, un babà al rum e osmanto, mousse di mozzarella e cocco, con olio al tagete.

Il menu scelto l’ha portata alla vittoria.

Le parole di Anna dopo la vittoria

Emozionata e ancora incredula, Anna ha dichiarato: “Non ci credo, finalmente ho trovato la mia strada. Non vorrò mai fare altro nella vita se non esprimermi attraverso la cucina“.

Oltre al titolo di MasterChef italiano, Anna ha vinto 100.000 euro in gettoni d’oro, la pubblicazione del suo primo libro di ricette edito da Baldini+Castoldi e l’accesso a un prestigioso corso di alta formazione presso ALMA – La Scuola Internazionale di Cucina Italiana.

Il suo sogno è aprire un ristorante ecosostenibile che promuova l’integrazione culturale attraverso la cucina.