Mistero sulla morte di Gene Hackman e della moglie Betsy Arakawa: erano morti da tempo, sospetti sulle cause.

Il mondo del cinema è stato scosso da una notizia sconvolgente: il leggendario attore Gene Hackman, 95 anni, e sua moglie Betsy Arakawa, 64 anni, sono stati trovati morti nella loro residenza di Santa Fe, Nuovo Messico.

I corpi sono stati scoperti da operai di manutenzione che non avevano avuto notizie della coppia da circa due settimane. Le autorità hanno avviato un’indagine approfondita per determinare le cause dei decessi, considerati “sospetti” ma senza segni evidenti di effrazione o gioco scorretto. Ma scopriamo cos’è stato scoperto finora.

Mistero sulla morte dell’attore e della moglie

Secondo il rapporto dello sceriffo della contea di Santa Fe, Betsy Arakawa è stata trovata distesa sul pavimento del bagno, con un flacone di pillole aperto e alcune compresse sparse intorno, come riporta anche il New York Times.

Breaking News: Scattered pills were found near the body of Betsy Arakawa, the wife of Gene Hackman, an affidavit said. His body was found in another room. https://t.co/vLwomY4qR9 — The New York Times (@nytimes) February 27, 2025

L’attore Gene Hackman, invece, è stato rinvenuto in una stanza adiacente alla cucina, con un paio di occhiali da sole accanto.

Ma il vero mistero riguarda il loro ritrovamento. Infatti, entrambi i corpi presentavano segni di decomposizione avanzata, e ciò indica che il decesso potrebbe essere avvenuto diversi giorni prima del ritrovamento.

Inizialmente, si è ipotizzato che una possibile fuga di gas o un’avvelenamento da monossido di carbonio potessero essere la causa dei decessi. Tuttavia, le verifiche effettuate dai vigili del fuoco e dal personale dell’azienda del gas non hanno rilevato tracce di tali pericoli nell’abitazione. Le autorità hanno quindi escluso questa ipotesi, ma continuano a indagare per determinare le cause esatte della morte della coppia.

Le cause dei decessi: le indagini

Le autorità stanno conducendo autopsie e test tossicologici per determinare le cause esatte dei decessi. Al momento, non sono stati trovati segni di trauma o lesioni sui corpi, e non ci sono indicazioni di effrazione nell’abitazione.

La notizia della scomparsa di Gene Hackman ha scosso profondamente il mondo del cinema. Clint Eastwood, che ha diretto Hackman nel film “Gli spietati”, ha dichiarato: “Non c’era attore migliore di Gene. Intenso e istintivo. Mai una nota falsa. Era anche un caro amico e mi mancherà moltissimo“.

Anche Francis Ford Coppola, regista de “La conversazione”, ha reso omaggio all’attore: “La perdita di un grande artista è sempre motivo di lutto e celebrazione: Gene Hackman è stato un attore magnifico nel suo lavoro e nella sua complessità. Piango la sua scomparsa e celebro la sua esistenza e il suo contributo“.