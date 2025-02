Il celebre attore premio Oscar Gene Hackman è stato trovato morto insieme alla moglie. Il mondo del cinema piange uno dei suoi più famosi interpreti.

Gene Hackman, l’attore nato a San Bernardino il 30 gennaio 1930 e vincitore di due premi Oscar, è stato trovato morto insieme alla moglie Betsy Arakawa e al loro cane nella casa di Santa Fe. Nel 2008 aveva annunciato il suo ritiro dalle scene e il suo ultimo film era stato Due candidati per una poltrona, del 2004. Nel corso della sua carriera nel mondo del cinema, Hackman è stato uno degli attori statunitensi più amati dal grande pubblico.

Gene Hackman è stato trovato morto con la moglie e il cane

Il mondo del cinema piange Gene Hackman, vincitore di 2 premi Oscar (nel 1972 per il Braccio violento della legge e nel 1993 per Gli Spietati), 4 Golden Globe e un Orso d’argento (oltre che di altri innumerevoli premi). Sono numerosi inoltri i lungometraggi a cui Hackman ha preso parte dagli anni ’60 (nel 1961 il suo debutto) al 2004, anno in cui è uscito l’ultimo film in cui ha recitato: tra questi anche Anello di Sangue, Per cento chili di droga, Arma da Taglio, Lo Spaventapasseri e il film cult Frankenstein Junior.

Dopo essersi ritirato dal mondo del cinema, Hackman si è dedicato alla sua altra grande passione: la scrittura. Ha scritto oltre 10 libri dai primi anni 2000 e proprio durante la presentazione di uno di essi ha annunciato il suo ritiro dalle scene. Nella dichiarazione – riportata da Coming Soon – Hackman confessò: “Non ho indetto una conferenza stampa per annunciarlo ma non reciterò più. Mi hanno detto di non dirlo negli ultimi anni, nel caso capitasse un ruolo meraviglioso, ma non voglio farlo più. Mi manca la recitazione, dal momento che è quello che ho fatto per quasi cinquant’anni e mi piaceva davvero tanto. Ma il cinema per me è molto stressante.”

Lo sceriffo della contea, come riportato da Tgcom24, ha dichiarato che non ci sono prove evidenti che facciano pensare a un atto criminale. Al momento, le cause del decesso restano sconosciute.

La vita privata

Hackman è stato sposato una prima volta con Fay Maltese (madre dei suoi tre figli Christopher, Elizabeth e Leslie), da cui ha divorziato nel 1986 dopo 30 anni d’unione. Dal 1991 l’attore è stato sposato con la pianista Betsy Arakawa. Il noto attore, la moglie e il loro cane sono stati trovati morti insieme. Le indagini sono in corso.