Lo staff di Fedez smentisce Fabrizio Corona: “La notizia è falsa, il commento non era su Chiara Ferragni”.

Nelle ultime ore è scoppiata una nuova bufera sui social, che coinvolge Fabrizio Corona, Fedez e Chiara Ferragni. L’ex re dei paparazzi, infatti, ha condiviso un video che ha fatto molto discutere, in cui si sente il rapper spendere parole poco gradevoli nei confronti di una donna, che dal video sembrerebbe essere proprio l’ex moglie. Tuttavia, pare che la verità sia molto diversa.

Scopriamo che cosa è successo nelle ultime ore.

Corona pubblica un video: interviene il team di Fedez

Il team di Fedez ha smentito categoricamente le dichiarazioni di Fabrizio Corona in merito agli audio pubblicati nelle sue storie Instagram. Secondo quanto riportato da Fanpage.it, lo staff del rapper ha dichiarato che le affermazioni diffuse da Corona sono false e che la voce di Fedez non si riferiva a Chiara Ferragni.

L’episodio riguarda un montaggio di Falsissimo, il format diffuso da Corona sui social, in cui si sentiva Fedez esprimere alcune considerazioni in merito a una diffida ricevuta.

Tuttavia, l’entourage del rapper ha richiesto la rimozione dell’articolo basato su questa ricostruzione, e ha ribadito che le affermazioni non erano collegate all’ex moglie.

Le storie Instagram di Corona e la reazione di Fedez

Martedì 25 febbraio, Fabrizio Corona ha pubblicato due storie Instagram in cui ha mostrato la propria reazione alla diffida ricevuta. Successivamente, ha condiviso un audio attribuito a Fedez, nel quale si sentiva dire: “La putt** lì per la puntata di ieri ti ha querelato?” e “Ma come è possibile che se faccio io una querela ci mettono otto mesi a notificare?“.

L’associazione tra queste parole e Chiara Ferragni è stata immediata sui social, e ha alimentato discussioni e polemiche. Tuttavia, la smentita ufficiale dello staff di Fedez ha chiarito la situazione, sottolineando che il commento non era rivolto all’influencer e che l’intera ricostruzione diffusa da Corona è priva di fondamento.