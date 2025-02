Fabrizio Corona svela un audio di Fedez sulla diffida di Chiara Ferragni. Le parole del rapper scatenano nuove polemiche.

Continuano gli scandali legati a Chiara Ferragni e Fedez che passano dal megafono rappresentato da Fabrizio Corona e i suoi canali podcast. Per il progetto Falsissimo, Corona ha pubblicato una nuova anticipazione in cui mostra un audio in cui il rapper reagisce con sorpresa e irritazione alla diffida dell’ex moglie contro l’ex re dei paparazzi.

Ma scopriamo i dettagli.

La reazione di Fedez alla diffida di Chiara Ferragni

Nella registrazione, condivisa in un video diventato virale, Fedez si esprime in termini forti, esclamando: “La putt** lì per la puntata di ieri ti ha querelato?“, e si lamenta poi dei tempi lunghi della giustizia quando è lui a presentare una denuncia.

Chiara Ferragni diffida Fabrizio Corona, la reazione di Fedez pic.twitter.com/gdxznMoFlJ — Valentina Federici (@Vale_Rici) February 25, 2025

Queste parole, inevitabilmente, hanno ulteriormente alimentato il dibattito sulla separazione tra i due ex coniugi, già al centro dell’attenzione mediatica.

La pubblicazione dell’audio da parte di Falsissimo sembra una risposta diretta a un video di Ale Dalla Giusta, che ha diffuso una conversazione telefonica tra Fedez e Fabrizio Corona. In quella chiamata, il rapper chiedeva esplicitamente di non pubblicare il secondo episodio di Falsissimo, dedicato ai presunti tradimenti di Chiara Ferragni.

Durante la telefonata, Fedez non ha nascosto la sua frustrazione, e ha accusato Corona di essere un manipolatore e definendolo “un infame” per non aver rispettato l”accordo. Tuttavia, nonostante la richiesta, il materiale è stato comunque diffuso, scatenando nuove polemiche.

Nuove polemiche e reazioni

L’ultima rivelazione di Fabrizio Corona si inserisce in un quadro già teso tra Fedez e Chiara Ferragni, che negli ultimi mesi hanno visto la loro separazione diventare un caso mediatico. Le parole offensive del rapper potrebbero avere conseguenze legali e mediatiche, e aggiungere ulteriori sviluppi a una vicenda che sembra lontana dalla conclusione.

Nel frattempo, l’attesa per nuove anticipazioni di Falsissimo continua a crescere, mentre il pubblico si divide tra chi sostiene Corona e chi difende Fedez e Chiara Ferragni.