Michelle Trachtenberg, star di Gossip Girl e Buffy, è morta a 39 anni. Le cause ancora sconosciute, disposta l’autopsia.

Il mondo della televisione e del cinema è stato scosso da una tragica notizia: Michelle Trachtenberg, celebre per i suoi ruoli in Gossip Girl e Buffy – L’Ammazzavampiri, è stata trovata senza vita nella sua abitazione di New York il 26 febbraio. L’attrice aveva 39 anni e, secondo le prime indiscrezioni, le cause del decesso restano ancora sconosciute.

Michelle Trachtenberg scompare a 39 anni: le possibili cause

La notizia, riportata inizialmente dal New York Post, ha scosso il mondo dello spettacolo e i fan che la seguivano fin dagli anni ’90.

Michelle Trachtenberg dead at 39 — former ‘Gossip Girl,’ ‘Harriet the Spy’ star shared troubling posts https://t.co/mEMOXRRkNQ pic.twitter.com/8iOba8VrfA — New York Post (@nypost) February 26, 2025

Nata nel 1985 a New York, Michelle Trachtenberg ha iniziato a recitare giovanissima. Il suo primo ruolo importante è stato nel film Harriet la spia del 1996, che le ha permesso di ottenere riconoscimenti e aprirsi la strada nel mondo della recitazione.

Negli anni 2000 è diventata un volto noto grazie al personaggio di Dawn Summers in Buffy – L’Ammazzavampiri, che ha interpretato dal 2000 al 2003. La sua carriera ha poi spiccato il volo con il ruolo di Georgina Sparks in Gossip Girl, una delle serie più iconiche della televisione americana.

Le circostanze della morte di Michelle Trachtenberg restano avvolte nel mistero. Secondo TMZ, l’attrice si era sottoposta a un trapianto di fegato nell’ultimo anno, e si ipotizza che il decesso possa essere legato a complicazioni post-operatorie. Tuttavia, solo l’autopsia potrà chiarire i dettagli.

Negli ultimi mesi, l’attrice era apparsa particolarmente fragile sui social, tanto da suscitare preoccupazione tra i fan.

Il cordoglio di amici e colleghi

Dopo la diffusione della notizia, il mondo dello spettacolo ha espresso cordoglio per la prematura scomparsa dell’attrice.

Rosie O’Donnell, sua collega in Harriet la spia, ha dichiarato a US Weekly: “Mi spezza il cuore. Le volevo bene. Negli ultimi anni ha lottato“.

Anche Blake Lively, protagonista di Gossip Girl, ha condiviso un lungo messaggio sulla sua collega appena scomparsa: “Il mondo ha perso una persona incredibilmente sensibile e buona con Michelle. Che il suo lavoro e il suo enorme cuore siano ricordati da chi ha avuto la fortuna di conoscere il suo fuoco” ha scritto l’attrice.