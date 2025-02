“Eleonora Giorgi ci sta per salutare”: le parole in diretta di Barbara Palombelli

Le condizioni di salute di Eleonora Giorgi sembrano ormai essere drammatiche. Anche Barbara Palombelli non nasconde la sua tristezza.

Sono giorni di grande difficoltà per la nota attrice Eleonora Giorgi che dopo essere stata ricoverata in una clinica sta combattendo, ormai, senza troppe speranze contro un brutto male. Che la situazione sia critica lo ha confermato la diretta interessata ma anche, in queste ore, la conduttrice di Forum, Barbara Palombelli che ha parlato della donna insieme a suo figlio, Paolo Ciavarro, presente in studio.

Le condizioni di Eleonora Giorgi

Purtroppo è probabile che manchi sempre meno alla dipartita di Eleonora Giorgi. La donna, per sua stessa ammissione, non se la sta passando molto bene ma ha deciso di vivere gli ultimi giorni come se fossero un dono. In questo senso, la stessa attrice aveva spiegato di essere sottoposta in questa clinica romana dove è ricoverata, alla terapia del dolore.

Eleonora Giorgi – www.donnaglamour.it

L’attrice aveva spiegato la sua situazione critica: “[…] Non c’è nulla di male a dire che non riesco a fare più di dieci passi. Sto facendo la terapia del dolore, morfina e cortisone. Ho un’ampolla al collo e l’ossigeno […]”.

Le parole di Barbara Palombelli in diretta

Tale situazione è stata confermata anche nelle ultime ore da Barbara Palombelli, conduttrice di Forum. In un video condiviso anche dall’esperto di gossip Amedeo Venza su TikTok, è stato possibile ascoltare le parole della donna in diretta in relazione, appunto, alla Giorgi. Con accanto Paolo Ciavarro, la Palombelli ha detto: “Accanto a me ho Paolo Ciavarro e voglio dargli un abbraccio. Eleonora ci sta per salutare. Oggi Paolo ha lasciato la mamma in ottima compagnia per stare con noi qui in diretta”. Una frase, forse anche un po’ indelicata, ma che ha reso bene l’idea di come queste ore possano essere davvero le ultime per la “leonessa” – come l’aveva definita Clizia Incorvaia – Eleonora.