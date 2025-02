Eleonora Giorgi ricoverata in clinica: “Mi sono ritrovata da sola in casa a urlare”. Come sta l’attrice, gli ultimi aggiornamenti.

Peggiorano le condizioni di salute di Eleonora Giorgi, da tempo malata di tumore al pancreas. Gli ultimi aggiornamenti preoccupano i fan, che nelle scorse ore sono venuti a conoscenza del ricovero dell’attrice in seguito a una notte di paura.

La Giorgi, infatti, è ora ricoverata in una clinica romana in seguito a una dolorosa avvenuta tre settimane fa che ha portato il suo oncologo a optare per il ricovero in modo che l’attrice possa ricevere un’assistenza costante. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Eleonora Giorgi: i figli sempre presenti

Nonostante la sofferenza, Eleonora Giorgi trova conforto nell’amore dei suoi cari. I suoi figli sono stati al suo fianco durante le cure, stringendole la mano per ore. “Non lasciate solo chi soffre” ha detto l’attrice in un’intervista al Corriere della Sera, evidenziando quanto sia fondamentale il sostegno della famiglia nei momenti più difficili.

Eleonora Giorgi – www.donnaglamour.it

Ma cos’ha portato al ricovero dell’attrice? “Dopo l’ultima crisi di tre settimane fa il mio oncologo ha deciso di ricoverarmi. Mi sono ritrovata da sola in casa, di notte, a urlare, in preda ai dolori. Qui ho recuperato le forze” ha rivelato Eleonora Giorgi.

Nonostante si trovi in una clinica privata, l’attrice ha lodato la sanità pubblica: “Sono grata anche alla sanità pubblica: mi sono ritrovata in fila a fare la chemio con Angela, la meravigliosa sartina dei set di Marcello Mastroianni“.

Come sta Eleonora Giorgi

Nel corso dell’intervista, l’attrice ha raccontato come si sente: “Debole, ma la mia origine austroungarica mi fa essere soldato di me stessa“.

Ha, poi, rivelato qual è il momento peggiore della giornata: “La notte, che passo sveglia. Nel silenzio mi sento su un’altalena, sospesa. Non sono spaventata: ho avuto molta più paura di vivere“.