Emis Killa torna a parlare della decisione di rinunciare a Sanremo 2025: “Non volevo essere un piatto appetibile per i giornalisti”.

Si è conclusa pochi giorni fa la 75esima edizione del Festival di Sanremo, a cui avrebbe dovuto prendere parte anche il rapper Emis Killa, ma a cui ha rinunciato all’ultimo, in seguito all’indagine a suo carico per associazione a delinquere.

Da parte dell’organizzazione del Festival non c’è stata alcuna pressione, come ha dimostrato Carlo Conti che in più di un’occasione ha salutato in diretta il cantante.

Ora, a distanza di pochi giorni dalla conclusione della kermesse, Killa è tornato sull’argomento rivelando i motivi del suo ritiro dalla competizione. Scopriamo che cosa ha rivelato.

Perché Emis Killa ha rinunciato al Festival

Ospite della prima puntata della nuova stagione di Stasera c’è Cattelan su Rai2, Emis Killa ha dichiarato: “Io sono molto tranquillo, ma la situazione è delicata“.

Il cantante ha chiarito che il regolamento gli avrebbe permesso di gareggiare a Sanremo, ma ha preferito evitare: “Avrei potuto partecipare, ma ho deciso di lasciare perché si sarebbe concentrata troppo l’attenzione su questa faccenda. Non volevo che si creasse una polemica in una situazione del genere“.

Emis Killa ha sottolineato di aver comunicato immediatamente la sua decisione agli organizzatori, consapevole che la sua presenza avrebbe generato discussioni fuori dal contesto musicale.

Il futuro di Emis Killa: “Studio per il prossimo anno”

Nonostante il dispiacere iniziale, il rapper ha dichiarato di aver trovato anche un lato positivo nella sua rinuncia. Questo periodo gli permetterà di studiare meglio il Festival e di prepararsi per un’eventuale partecipazione futura.

“C’è un grosso dispiacere, ma anche un sollievo. Sanremo ti mette sotto pressione. Ho deciso di studiarmi il Festival per il prossimo anno” ha rivelato.

I fan di Emis Killa dovranno quindi aspettare per vederlo sul palco dell’Ariston, ma il rapper sembra determinato a tornare più forte di prima.