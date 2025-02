Ambra Angiolini costretta ad annullare lo spettacolo teatrale a Budrio a causa di problemi di salute. L’annuncio preoccupa i fan.

I fan di Ambra Angiolini sono rimasti sorpresi nello scoprire che la data dello spettacolo teatrale a Budrio è stata annullata a causa di problemi di salute che hanno colpito l’attrice.

La rappresentazione teatrale di Olivia Denaro è stata rimandata a data da destinarsi e l’attrice, attraverso un post social, ha rivelato i motivi che l’hanno costretta ad annullare la data. Ma scopriamo come sta l’attrice.

L’annuncio di Ambra Angiolini sui social

Ambra Angiolini ha comunicato la notizia direttamente attraverso un post pubblicato su Instagram, scusandosi con i fan per l’imprevisto.

“Mi scuso per l’annullamento dello spettacolo di stasera al Teatro Consorziale di Budrio, recupereremo la data entro fine aprile – scrive l’attrice -. Ho una brutta laringite e mi sto curando“.

Il post continua: “Per i biglietti acquistati non ci saranno problemi, chi vorrà potrà tornare e chi non vorrà potrà essere rimborsato. Grazie e scusate ancora, questa volta l’influenza mi ha trovato anche se non la stavo cercando“.

Le parole dell’attrice hanno raccolto la comprensione e il sostegno del pubblico, che ha riempito il post di messaggi di affetto e auguri di pronta guarigione.

La nuova data ancora da definire

Anche il Teatro Consorziale di Budrio ha confermato il rinvio dello spettacolo attraverso un comunicato ufficiale sui propri canali social.

“A causa di un’indisposizione legata a uno stato influenzale della protagonista Ambra Angiolini, lo spettacolo Oliva Denaro, previsto per questa sera, è rinviato. Siamo in contatto con la Produzione per definire una nuova data, che comunicheremo al più presto” si legge.

Il pubblico resta in attesa di aggiornamenti sulla nuova data dello spettacolo, mentre Ambra Angiolini si prende il tempo necessario per recuperare e tornare presto sul palco.