Amba Angiolini fa sapere ai suoi fan di dover annullare alcune date del tour a causa di problemi di salute. Come sta l’attrice oggi?

Ambra Angiolini non sta bene ed è costretta ad annullare alcune date del tour teatrale che la sta vedendo impegnata in giro per l’Italia negli ultimi mesi. L’annuncio inaspettato è arrivato dal suo profilo social in cui spiega il motivo per cui è costretta a prendere una piccola pausa.

L’attrice ha, infatti, rivelato che il suo corpo le sta mandando dei segnali che le dicono di rallentare. Eppure lei non ci sta e ha voglia di portare a termine ciò che ha iniziato. Ecco che cosa ha annunciato Ambra.

Ambra Angiolini: l’annuncio preoccupante sui social

Con un video pubblicato su Instagram, Ambra Angiolini ha annunciato che alcune date del suo tour saranno rimandate.

Il video di scuse è rivolto a tutti quegli spettatori che si sono visti cancellare la data dello spettacolo a cui avrebbero dovuto prendere parte ma che, a causa dei problemi di salute dell’attrice, hanno dovuto rinunciare.

“Questo video è per scusarmi con gli spettatori di Argenta, che ieri non hanno visto lo spettacolo. Lo spettacolo verrà recuperato il 24 aprile. Purtroppo è un periodo strano per la mia salute, non mi è mai successo in tanti anni di tournée, ma sto avendo un po’ di problemi e li sto risolvendo” dichiara Ambra Angiolini.

Paura per i fan di Ambra Angiolini: come sta l’attrice?

L’attrice non è entrata nel merito e ha, quindi, evitato di rivelare i problemi di salute che le impediscono di andare in scena.

“Vi assicuro che tutte le date annullate verranno recuperate al più presto, per quei teatri che non ci hanno dato disponibilità quest’anno sicuramente l’anno prossimo. Non è proprio mia abitudine non recuperare quello che perdo. Detto questo, certe volte il corpo ti dice di rallentare e me lo sta dicendo tanto in questo periodo, però Oliva Denaro non molla” dichiara l’attrice.

Infine, la Angiolini dichiara: “Cercherò di spiegare al mio corpo che non è il momento questo di fermarsi. Grazie per la comprensione e per i messaggi bellissimi che mi avete mandato, e che ho letto, appena avete saputo la notizia“.