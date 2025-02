Alessandro Basciano torna ad attaccare Sophie Codegoni: “Non mi fa vedere la bambina perché ha la febbre, poi la manda all’asilo”.

Alessandro Basciano torna ad attaccare l’ex compagna Sophie Codegoni, madre di sua figlia Celine. Attraverso alcune storie Instagram, il dj ha accusato l’influencer di avergli negato un incontro con la figlia a causa della febbre della bambina, salvo poi mandarla all’asilo.

Ma scopriamo che cosa è successo e cos’ha detto Basciano ai suoi follower.

Alessandro Basciano: le accuse contro la famiglia di Sophie Codegoni

“Mio malgrado, anche oggi, con la banale scusa che la bimba avesse il raffreddore, non mi è stato “concesso” di vederla” racconta Basciano.

Lo sfogo continua: “Ci tenevo in particolare, in quanto sarò fuori per lavoro per diversi giorni, ma niente da fare. Certo, a pensare che però è stata mandata al nido anche con la febbre…“.

Alessandro Basciano

Nel suo lungo sfogo, l’ex gieffino ha anche menzionato la madre di Sophie e una zia della ragazza. “Episodio ancora più grave succede giovedì scorso, quando sono andato a prendere la bimba a Sanremo, presso la zia della mia ex (nota anch’essa per gesti diffamatori e scagnozza succube del matriarcato) era presente anche la madre di lei, la “Gommorroide” (che per accordi specifici presi dai legali non avrebbe dovuto essere lì)” racconta Basciano.

Secondo quanto le due avrebbero addirittura registrato un video della bambina in lacrime al momento della consegna, per far sembrare che non volesse stare con lui. Tuttavia, il dj ha affermato di avere testimoni pronti a confermare la sua versione dei fatti.

Un rapporto sempre più teso

La relazione tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni sembra ormai irrimediabilmente compromessa.

Dopo una separazione turbolenta e le accuse di stalking rivolte all’ex gieffino, i due continuano a lanciarsi frecciate attraverso i social che coinvolgono anche la loro bambina. Una situazione che, inevitabilmente, sta attirando l’attenzione del pubblico e dei media.