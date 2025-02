I Coma Cose mandano in tilt anche Mia Khalifa: il botta e risposta social

Momento divertente sui social dove l’ex diva dell’hard Mia Khalifa si è mostrata pazza dei Coma Cose dando vita ad un siparietto virale.

Il matrimonio a sorpresa e il recente grande successo a Sanremo 2025 con ‘Cuoricini‘. Stiamo parlando dei Coma Cose che, a quanto pare, hanno davvero conquistato tutti, persino la famosissima ex diva del mondo hard, Mia Khalifa che sui social ha chiesto aiuto ai suoi seguaci per rintracciare una canzone che, per sua stessa ammissione, la stava facendo impazzire, in modo positivo.

La richiesta di Mia Khalifa

La recente partecipazione al Festival di Sanremo 2025 dei Coma Cose ha decisamente fatto centro. La canzone ‘Cuoricini‘ è diventata virale tanto da attirare l’attenzione anche di Mia Khalifa, famosissima attrice ex hard, e ore modella e influencer. La ragazza ha chiesto aiuto ai suoi seguaci perché ha sentito il brano e le è piaciuto ma non ne conosceva il titolo.

Coma Cose – www.donnaglamour.it

“Italiani, ho bisogno del vostro aiuto”, ha esordito Mia Khalifa tramite un video su TikTok. “Sono in un Uber in questo momento e ho appena sentito una canzone e ne sono ossessionata. Purtroppo, però, è finita troppo in fretta ma diceva tipo ‘arancini, arancini‘. Vi prego datemi il titolo di questa canzone”, ha detto la donna facendo un vero e proprio appello ai seguaci.

La risposta e il siparietto con i Coma Cose

Ovviamente, dall’intonazione della Khalifa è stato possibile capire facilmente che la canzone alla quale si riferiva era ‘Cuoricini’ dei Coma Cose. Proprio loro, infatti, sono intervenuti sotto ai commenti del filmato su TikTok rispondendole: “Noi amiamo te e gli arancini ma cantiamo ‘Cuoricini‘”. Frase che ha visto la ragazza replicare ancora in modo divertito e cordiale: “E ora la canto anche io. La mia nuova canzone preferita“. Tra i vari commenti sono arrivati anche altri dei fan della donna e del duo musicale che si sono sbizzarriti a dire la loro.