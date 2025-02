Stefano De Martino virale: balla ‘Anema e core’ di Serena Brancale e lei risponde

Sempre più protagonista ad Affari Tuoi, Stefano De Martino ha ballato sulle note di ‘Anema e core’ di Serena Brancale diventando virale.

Dopo essere diventato un costume di Carnevale, Stefano De Martino torna assoluto protagonista in tv ad Affari Tuoi su Rai 1. Nessuna gaffe o nuovo gesto scaramantico, questa volta il conduttore è tornato alle origini ballando insieme ai concorrenti sulle note del brano di Sanremo 2025, ‘Anema e core‘ dell’artista Serena Brancale.

Stefano De Martino balla ‘Anema e core’ ad Affari Tuoi

il conduttore Stefano De Martino ha sorpreso il pubblico esibendosi in un ballo sulle note di ‘Anema e core’, brano presentato da Serena Brancale al Festival di Sanremo 2025. Durante lo show serale di Rai Uno, ‘Affari Tuoi’, infatti, De Martino ha coinvolto i concorrenti in una coreografia improvvisata, trasformando lo studio in una vivace pista da ballo.

Non è certo la prima volta che il presentatore si lascia andare a momenti di questo tipo. In particolare la danza sulle note di ‘Anema e core’ è stata subito diffusa da tantissimi utenti diventando rapidamente virale sui social media.

Il video e la reazione di Serena Brancale

Il video di De Martino che danza ad ‘Affari Tuoi’ sulle note di ‘Anema e core’ ha raccolto subito moltissime interazioni e parole positive da parte dei seguaci della trasmissione e fan del ballerino. “Sei unico”, “Come fai a coinvolgere tutti in questo modo, bravissimo”, si legge. “Che ritmo, sicuramente una canzone cantabile e ballabile da tutti, complimenti anche alla Brancale”. Da sottolineare come lo stesso filmato del conduttore sia stato poi ripubblicato anche dall’autrice del brano, Serena Brancale, tramite una storia su Instagram. Sicuramente la donna avrà apprezzato il gesto di De Martino che vorrà ulteriormente stupire nelle prossime puntate con qualche altro passo di danza coinvolgente come questo.