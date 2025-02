Paola Marella, la foto inedita pubblicata dal marito: ecco perché

Il ricordo straziante di Paola Marella da parte del marito. La foto inedita pubblicata sui social per una ragione molto speciale.

Nel settembre 2024 il suo decesso ha scosso tutto il mondo della tv e del design per le case. Stiamo parlando di Paola Marella che oggi è stata ricordata in modo molto speciale dal marito con tanto di foto inedita con i capelli corti. Il motivo di questa condivisione da parte dell’uomo è senza dubbio molto nobile e riguarda la malattia che si è portata via la donna.

La foto inedita di Paola Marella: il ricordo

Attraverso un lungo post Instagram, il marito di Paola Marella, il signor Nico, ha voluto ricordare la donna che è stata strappata a questa vita da un brutto male a soli 61 anni: “Questa è sicuramente una foto di Paola inedita. Nonostante noi la trovassimo bellissima con i capelli così corti, lei era fortemente legata alla sua immagine storica con i ciuffi bianchi, che tanto l’ha caratterizzata nel corso degli anni”, ha scritto l’uomo.

Paola Marella – www.donnaglamour.it

“Non è stato facile accettare questa ‘trasformazione’ ed è per questo che vogliamo condividere questi scatti con voi solo oggi”, ha detto ancora il signor Nico utilizzando anche il profilo instagram della donna. “Chi attraversa questo percorso oltre a fare i conti con la malattia, deve anche trovare la forza di accettare i cambiamenti che subirà inevitabilmente il proprio corpo. Alcuni li vivranno con un pizzico di ironia e magari con il sorriso, per altri questi cambiamenti saranno fonte di fragilità e insicurezza”.

E ancora: “Non c’è un modo giusto o sbagliato; c’è chi con una parrucca ritroverà se stesso e chi vorrà mostrarsi esattamente così com’è in quel momento. C’è chi è pronto ad affrontare domande e sguardi indagatori, e chi invece vuole elaborare e vivere quel momento nel suo piccolo. Non sentitevi mai giudicati o sbagliati per le scelte che farete durante questi momenti. Paola aveva deciso di usare la parrucca fin quando i capelli non sono stati abbastanza lunghi per creare una nuova immagine“.

Il motivo della foto

Successivamente il signor Nico ha motivato il perché della foto inedita proprio oggi: “Abbiamo scelto di condividere queste foto adesso non solo per ricordarci di quanto fosse bella la nostra Paola, ma anche perché oggi è stata ufficialmente inserita nel registro delle Fondazioni la ‘Fondazione Paola Marella’. Il nostro pensiero ora più che mai sarà rivolto alle persone che stanno vivendo questo cambiamento così importante nella propria vita e a chi li sta accompagnando passo dopo passo sostenendoli. Stiamo costruendo la Fondazione passo dopo passo, con l’obiettivo di diventare presto un punto di riferimento per chi ne ha bisogno”.