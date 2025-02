Jessica, figlia del compianto Totò Schillaci, ha raccontato gli ultimi momenti di vita del famoso ex calciatore in diretta tv.

La sua morte nel settembre 2024 ha scosso il mondo del calcio e dello spettacolo. Stiamo parlando del compianto Totò Schillaci che in queste ore è stato ricordato con grande emozione da parte di sua figlia, Jessica, intervenuta nel salotto de ‘La Volta Buona’ su Rai 1 con Caterina Balivo. La donna ha menzionato anche le ultime parole dette dall’uomo.

Totò Schillaci, il dolore di sua figlia Jessica

Parlando al programma di Rai 1 ‘La Volta Buona’, Jessica Schillaci ha ricordato il rapporto con suo padre e ha fatto capire quanto il dolore per la sua perdita sia ancora molto grande. La ragazza ha spiegato: “Non riuscivo a parlare di lui, a concretizzare il pensiero che non ci fosse più, ringrazio tutti per la vicinanza”.

La figlia del mitico Salvatore ha raccontato anche dei dettagli relativi alla sua nascita: “Adesso che papà non c’è, mamma mi racconta che appena hanno scoperto di avermi, lei ha cominciato a star male, minacce di aborto”, ha svelato Jessica. “Fortunatamente tutto è andato bene, ma papà si è preso cura di lei per 3 mesi. Mamma riuscita a portare a termine la gravidanza. Quando sono nata il ginecologo ha detto: ‘Dovete ringraziare, questa bambina è un miracolo“.

Le ultime parole prima di morire

Molto intimi e privati i passaggi successivi dell’intervista. La figlia di Schillaci, infatti, ha ammesso che il padre aveva capito che la sua condizione fosse improvvisamente peggiorata: “Lui aveva capito che stava per andare via”. Molto forte il dettaglio sulle ultime parole che Jessica si è sentita dire dall’uomo: “L’ultima cosa che mi ha detto è ‘Ti voglio bene, non te lo dimenticare mai’. E mi ha chiesto scusa”.