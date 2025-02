Dopo la vittoria di Sanremo, Olly ha fatto una telefonata ad una persona per lui molto speciale. Ecco di chi si tratta.

Dopo il trionfo al Festival di Sanremo 2025 con il brano “Balorda nostalgia”, Olly ha condiviso dettagli intimi sulle sue prime reazioni post-vittoria. Oltre a quelle che sono state, invece, le mosse dei suoi genitori, in un’intervista a Radio Zeta, il giovane cantautore ligure ha rivelato di aver contattato immediatamente quella che ha definito “una sorella maggiore”.

Olly, la reazione post vittoria a Sanremo

Parlando a Radio Zeta, Olly ha svelato alcuni retroscena legati a Sanremo 2025 e alla sua vittoria. In particolare ai momenti appensa seguenti al trionfo all’Ariston. “Se è vero che non ho festeggiato dopo la vittoria al Festival di Sanremo? Sì esatto, mi sono chiuso in camera, ma non ero da solo. Avevo le mie persone e le ho costrette a stare con me e ci siamo chiusi”, ha detto il cantante.

Olly – www.donnaglamour.it

“Cosa abbiamo fatto? Abbiamo pensato tutti insieme e poi però alla fine mi hanno lasciato solo quasi tutti. Che cosa abbiamo pensato? In generale abbiamo pensato poco. Anche perché non voglio asciugare le persone a me più vicine con discorsi filosofici sulla mia vita […]”, ha aggiunto il giovane artista.

La chiamata alla “sorella maggiore”

Curioso anche quanto svelato relativamente alla prima chiamata fatta dopo la vittoria del Festival: “Emma (Marrone ndr) è una sorella maggiore per me. Lei è la prima persona che ho chiamato dopo aver vinto Sanremo. Abbiamo parlato di un sacco di cose”, ha detto.

Ancora sulla cantante, Olly ha aggiunto: “Al forum ho cantato solo quando sono stato ospite di Emma. Ma ho fatto una figura di me**a. Ero gasato come se fossi in un club, ho tolto una cuffia e c’era un rimbombo fortissimo, ho sbagliato mezza strofa, ma completamente sbagliata“.