Olly e la vittoria di Sanremo 2025: come hanno reagito i genitori

Dopo il trionfo a Sanremo 2025 di Olly, il simpatico retroscena sulla famiglia: ecco come hanno reagito i genitori dell’artista.

Ha trionfato al Festival di Sanremo 2025 con la sua ‘Balorda Nostalgia’ ma la sua vittoria ha generato alcune polemiche e gesti importanti. Stiamo parlando naturalmente di Olly per il quale in queste ore si sono espressi anche i suoi genitori. Il padre e la madre del giovane cantante hanno commentato il successo del figlio alla kermesse musicale dell’Ariston rilasciando alcune dichiara

Olly, da Sanremo 2025 al giallo Eurovision

Il successo di Olly a Sanremo 2025 è stato preso in modo molto entusiasta da quasi tutti ma neppure il tempo di festeggiare che il ragazzo è stato avvolto da una serie di polemiche. In particolare in relazione a quella che potrebbe o meno essere la sua partecipazione al prossimo Eurovision Song Contest che si terrà in Svizzera.

Olly – www.donnaglamour.it

L’artista, infatti, non ha ancora confermato la sua partecipazione all’evento musicale che avrà inizio nelle prossime settimane e per questo motivo si sono susseguite tantissime voci in riferimento a chi potrebbe prendere il suo posto. Al momento, come anticipato, il “giallo” è ancora vivo e si spera che presto possa trovare una soluzione.

La gioia dei genitori post Sanremo

Ad ogni modo, tornando a Sanremo, dopo la vittoria di Olly in tanti si sono chiesti come possano aver reagito i suoi genitori. A DiPiù Tv, come riportato anche da Novella 2000, ecco il padre del cantante dire la sua. “Nella prima serata ha stretto la mano a Carlo Conti, a Gerry Scotti e ad Antonella Clerici proprio come gli è stato insegnato da me e da sua madre, in casa, ma anche sui campi da rugby, che ha frequentato a lungo”, ha detto il padre del cantante.

E ancora in chiave futura: “La mia speranza è che continui a essere un ragazzo educato, sempre, perché ritengo che l’educazione sia alla base di tutto. Sono orgoglioso di quello che fa e della carriera che si sta costruendo”, ha detto ancora il padre di Olly facendo riferimento a quella che potrà essere la carriera futura del giovane artista.