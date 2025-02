Il giovane cantante Olly ha vinto Sanremo 2025 ma in tanti hanno sottolineato un particolare atteggiamento prima della sua “elezione”. La replica.

Non solo il caso legato alla sua partecipazione o meno al prossimo Eurovision. Olly, fresco vincitore di Sanremo 2025, si è trovato a dover fare i conti con alcune polemiche legate proprio al suo trionfo al Festival. In particolare a tutte quelle persone che hanno osservato come, secondo loro, il giovane artista, una volta salito sul palco per la lettura della classifica, già sapesse di aver protato a casa la kermesse musicale.

Olly sapeva della vittoria di Sanremo? La polemica

La vicenda legata alla vittoria di Sanremo 2025 da parte di Olly è scattata durante le fasi della lettura della classifica da parte di Carlo Conti ma è andata avanti anche nei giorni seguenti. In particolare, alcuni telespettatori e utenti del web hanno notato come, al momento di eleggere il vincitore della kermesse musicale, il giovane artista di ‘Balorda Nostalgia‘ fosse già “pronto” con gli auricolari al collo.

Olly – www.donnaglamour.it

In molti hanno notato come il ragazzo, diversamente dagli altri artisti sul palco, durante la lettura da parte di Carlo Conti della classifica finale, avesse indossati gli auricolari. Come se “già sapesse” di aver vinto e, quindi, di doversi esibire di lì a breve con il brano che aveva trionfato. “Era l’unico con gli auricolari lo sapeva già”, “Ma dai, l’unico già pronto a cantare, gli hanno detto prima che aveva vinto lui”, si è letto via social sulla vicenda.

La risposta del cantante: il gesto

Al netto di quelle che sono state le polemiche del caso, a modo suo Olly ha deciso di rispondere. Il ragazzo, ospite di Alessandro Cattelan a ‘Stasera c’è Cattelan’, infatti, ha optato per compiere un gesto emblematico. Dopo essersi seduto per iniziare l’intervista con il presentatore, ha toccato gli auricolari che aveva al collo e ha detto: “Aspetta scusa, li levo questi“. Il riferimento alle critiche e alle accuse è sembrato evidente.