Il racconto sul rapporto con Katia Pedrotti ma anche i problemi di salute del figlio Tancredi: parla Ascanio Pacelli.

Alcune settimane fa avevano raccontato delle difficoltà a causa di problemi di salute del loro figlio, Tancredi. Stiamo parlando di Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli che, va detto, non hanno mai fornito particolari dettagli su quanto accaduto al ragazzo. Adesso, l’uomo, parlando con Fanpage, ha spiegato meglio alcune situazioni soffermandosi anche sul bellissimo rapporto con la sua dolce metà.

Ascanio Pacelli e il segreto dell’amore con Katia Pedrotti

Intervistato da Fanpage, in occasione del programma che lo vede protagonista su Real Time, The Golden Bachelor, Ascanio Pacelli ha avuto modo di raccontare diversi aspetti della sua vita. Sia quelli legati all’amore per Katia Pedrotti sia, appunto, quelli più complessi vissuti di recente con le problematiche avute dal figlio, Tancredi.

Ascanio Pacelli e Katia Pedrotti – www.donnaglamour.it

Sulla sua storia d’amore con Katia Pedrotti iniziata al Grande Fratello, Pacelli ha detto: “Il segreto è che non ci sono segreti. Uno degli elementi fondamentali del nostro rapporto è la normalità, non abbiamo mai avuto la smania di viverci sotto i riflettori”, ha confessato. Successivamente, l’uomo ha dichiarato che in realtà un fattore importante ci sia: “Un altro aspetto è la sessualità. Mia moglie, dopo 20 anni, mi piace ancora come la prima volta, provo desiderio nei suoi confronti. È ovvio che non c’è la necessità di ‘timbrare un cartellino’, pero c’è il piacere di cercarsi”.

La salute del figlio: come sta

Tra i vari passaggi dell’intervista, Pacelli ha parlato anche della salute del figlio: “Tancredi sta bene, anche se è stato un gennaio molto duro e inaspettato”, ha dichiarato l’uomo senza sbilanciarsi. “Abbiamo iniziato a convivere con una nuova normalità e mia moglie ha dimostrato e sta dimostrando una grossa forza. Quando il destino ti tocca i figli, fatichi ad accettarlo. Poi però abbiamo vissuto in alcune strutture delle situazioni che ci hanno fatto capire quanto siamo fortunati da questo punto di vista”.