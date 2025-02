Ospite di ‘Mamma Dilettante’ con Diletta Leotta, Alena Seredova ha affrontato diversi argomenti legati alla sua famiglia.

Si è trovata spesso a parlare della famiglia allargata e della separazione da Gigi Buffon. Adesso, Alena Seredova, ospite del podcast di Diletta Leotta, ‘Mamma Dilettante’, ha avuto modo di raccontare ulteriori dettagli legati alla sua vita e ai suoi figli. In questo senso, spiccano le confessioni sulla scelta dei nomi dei suoi ragazzi. In particolare sul secondogenito…

Alena Seredova e la famiglia allargata: il commento

Sebbene si sia più volte espressa in merito alla famiglia allargata e al suo essere contraria a questa situazione, Alena Seredova, anche al podcast di Diletta Leotta, ha confermato la propria posizione. “Il concetto non mi piace poi tanto”, ha ribadito. “Quello che ho detto è che non potrei essere onesta, cioè io non potrei stare a una tavolata di Natale tutti insieme, perché non sarei io”.

Alena Seredova – www.donnaglamour.it

Su richiesta della Leotta, la bella Alena ha spiegato meglio la sua posizione: “Non ne sento il bisogno. Quando i ragazzi erano piccoli lo avrei trovato anche ‘confusionale’, perché secondo me se da un giorno all’altro uno dei genitori se ne va e crea un’altra famiglia…”. La Seredova ha anche precisato di aver gestito bene la situazione, soprattutto per merito suo.

Il retroscena sui nomi dei figli

Cambiato argomento, nel corso della bella intervista, la Seredova ha svelato alcuni interessanti retroscena legati ai nomi dei suoi figli. Se per il primo, Luis Thomas, non ci sono stati particolari problemi, per il secondo, invece, sì. “David Lee, il secondo, io avevo scelto tre combinazioni con Lee, perché Lee mi piaceva un sacco, lo avevo visto scritto su qualche jeans, mi piaceva scritto”, ha spiegato.

L’altra opzione era Daniel ma tra lei e Buffon non ci si riusciva a mettersi d’accordo. “Non riuscivamo a metterci d’accordo. Ha scelto l’ostetrica, ha compilato lei il foglio e ha detto: ‘Firma’. Quindi è David grazie a Maria, il nome dell’ostetrica”.

Per quanto concerne, invece, la figlia avuta con Alessandro Nasi, invece, Vivienne, Alena ha ammesso di averlo scelto per il film Pretty Woman.