Scintille post Sanremo 2025: Cristiano Malgioglio se l’è presa con Mogol per alcune parole di troppo verso la cantante Giorgia.

Non solo il duro parere su Olly in vista dell’Eurovision, Cristiano Malgioglio ha scelto di prendere le difese della cantante Giorgia a seguito di alcuni commenti ritenuti errati da parte di Mogol che aveva sottolineato come la sesta posizione dell’artita al Festival non fosse poi così errata vista la qualità della sua musica e il suo modo “antico” di cantare.

Il commento di Mogol su Giorgia

La recente querelle tra Cristiano Malgioglio e Mogol è partita dopo alcune dichiarazioni di quest’ultimo arrivate in radio a ‘Un giorno da pecora’. Mogol, appunto, aveva spiegato il motivo per il quale Giorgia fosse arrivata non nelle prime cinque posizioni al Festival di Sanremo 2025. Un qualcosa che, a detta sua, non è stato sorprendente.

Mogol aveva punzecchiato Giorgia dopo il sesto posto a Sanremo e aveva detto senza giri di parole: “A Giorgia offrirei volentieri, gratuitamente, un corso da noi. Lei ha una voce fantastica, però secondo me canta un po’ come si cantava trent’anni fa […]”. Una dichiarazione che ha portato Malgioglio a rispondere a tono.

Malgioglio contro Mogol

Il paroliere, anche lui protagonista alla recente kermesse musicale dell’Ariston ma come co-conduttore, ha difeso a spada tratta Giorgia scagliando si contro Mogol. “Sono molto nervoso per quello che ha detto Mogol su Giorgia”, ha tuonato Malgioglio intervenendo telefonicamente a ‘Storie italiane’.

E ancora: “Il signor Mogol dovrebbe andare a scuola di Giorgia, Giorgia non ha una voce, ha uno strumento, è la più grande cantante della sua generazione oggi”, ha commentato ancora il paroliere. “Non c’è una voce come quella di Giorgia. Poi, a seconda della canzone che uno canta, ovviamente la voce cambia completamente. Quei virtuosismi che riesce a fare… È un’emozione enorme […]”.

Tra i vari passaggi delle parole di Malgioglio anche una frecciata sul fatto che Giorgia non sarebbe antica e che Mogol avrebbe potuto e dovuto scriverle una canzone.