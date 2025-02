Un curioso regalo ricevuto da Enzo Miccio ha destato grande attenzione. Sui social il wedding planner ha mostrato cosa è accaduto.

Ha fatto parlare da poco per alcune confessioni “piccanti” in merito alle sue conoscenze in ambito “intimo”. Adesso Enzo Miccio è tornato protagonista per un dono inaspettato ricevuto da un ammiratore apparentemete segreto. Il noto wedding planner, infatti, ha mostrato via social il regalo ricevuto in queste ore con tanto di bigliettino…

Enzo Miccio, spunta un ammiratore segreto

Enzo Miccio, celebre wedding planner e icona di stile, ha condiviso una storia su Instagram che ha incuriosito i suoi followers. Nella foto, ecco un meraviglioso bouquet di piselli odorosi rosa che è stato accompagnato da un biglietto enigmatico con la frase: “Come recita la tua filosofia… non trattenersi mai”. Il messaggio ha scatenato la curiosità del pubblico.

Enzo Miccio – www.donnaglamour.it

Nel testo sovrapposto all’immagine, Miccio ha confessato che non gli capita spesso di ricevere fiori da uno sconosciuto e ha aggiunto anche un dettaglio significativo: i piselli odorosi, insieme alle peonie, sono i suoi fiori preferiti. Chiunque abbia fatto questo gesto sembra conoscerlo molto bene. La domanda finale della sua storia Instagram è quindi stata: “Chi sei?”. Un quesito che ha lasciato intendere un alone di mistero per il dono inatteso.

Chi sarà l’ammiratore?

In tanti, dopo aver visto il dono ricevuto da Miccio si sono domandati chi possa essere l’ammiratore segreto. Chi sarà tale individuo? Un caro amico o forse si è trattato di un messaggio in codice da qualcuno di speciale? La community del noto volto tv aspetta con impazienza di scoprire chi si celi realmente dietro questo romantico gesto. Nel frattempo, il wedding planner sta continuando ad incantare con il suo stile impeccabile e il suo tocco di eleganza, sia nei matrimoni che nella vita di tutti i giorni, come dimostrato dalle stories social successive.