Chiara Francini, foto inedita con il primo amore scomparso: “Vivo ma non ho scelta”

Un messaggio amaro e ricco di sentimenti quello di Chiara Francini per l’ex fidanzato, tragicamente deceduto poco tempo fa.

Siamo abituati a vederla in vesti decisamente più comiche ma Chiara Francini è capace di incantare anche su argomenti ben più forti e seri come quello affrontato in una intervista relativo all’essere o non essere madre. Adesso, la famosa attrice è tornata a parlare sui social ma solo per ricordare un triste momento: quello legato al suo ex, tragicamente morto da poco.

Chiara Francini, il ricordo del primo amore

Sebbene non vi siano tante informazioni sulla vicenda relativa a Chiara Francini e il suo primo amore, la donna aveva parlato in passato di Alessio Rapezzi scomparso tragicamente nel febbraio 2024, a soli 49 anni, mentre si trovava in vacanza a Sharm-El Sheik. La donna, in quella occasione, aveva manifestato il proprio dolore.

Adesso, evidentemente a distanza di circa un anno dal decesso, tramite un post su Instagram, l’attrice lo ha voluto ricordare con quella che sembra una canzone o una poesia: “Ale mio”, le sue parole. “Vivo

Ma non ho scelta né un motivo. Il mondo è un tipo irrazionale. Fa come vuole. Non dà nessuna spiegazione.Ti conviene. Cogliere il tempo che rimane. Prima che smetta di bruciare. Dentro al tuo cuore. Anche il più piccolo ideale. Che sta tremando di terrore”.

Cosa è successo ad Alessio Rapezzi

La dedica della Francini sembra appunto destinata ad Alessio Rapezzi, il primo amore della donna. L’uomo, originario di Campi Bisenzio, era un apprezzato dirigente calcistico scomparso in vacanza in Egitto, più precisamente a Sharm El Sheik, a causa di un malore improvviso. L’uomo aveva lasciato la sua compagna e la figlia di 19 anni mentre con un post su Facebook, proprio la Francini lo aveva salutato cosi: “Alessio, mio primo grande amore. Per sempre. Grazie, per gli anni migliori della mia vita”.