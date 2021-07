Bella, intelligente e talentuosa: ecco tre modi di descrivere Chiara Francini. Chi è l’attrice e conduttrice di diversi programmi tv? Tutto sulla sua vita privata!

Nata a Firenze il 20 dicembre 1979 (Sagittario), Chiara Francini è una delle attrici di cinema e televisione più apprezzate nel panorama nazionale italiano. Si è laureata in Lettere e Filosofia con 110 e lode (con una tesi in italianistica), ma ha sempre coltivato il sogno di lavorare nel mondo dello spettacolo. Sogno che grande alla sua straordinaria bellezza e al suo grande talento, è riuscita a realizzare giovanissima.

Scopriamo allora che cosa c’è da sapere sulla conduttrice e sulla sua vita privata, passando per alcune curiosità!

Chi è Chiara Francini?

Ha debuttato in televisione nei programmi BlaBlaBla e Stracult. Nella sua carriera da attrice, ricordiamo Radio Sex di Alessandro Baracco, Una moglie bellissima di Leonardo Pieraccioni e Il mattino ha l’oro in bocca di Francesco Spatierno.

Chiara Francini

La grande popolarità, però, arriva con il personaggio di Bea nella fiction Tutti pazzi per amore 2 di Riccardo Milani. Nello stesso periodo, ritorna anche in tv, con Colorado, che le permette di consolidare il suo personaggio comico.

In seguito ottiene un programma tutto suo, Love Me Gender su Real Time, dove, con la sua caratteristica leggerezza e apertura mentale racconta il nuovo concetto di famiglia, amore e felicità. Nel 2021 è anche nella giuria, insieme a Tommaso Zorzi e Priscilla, di Drag Race Italia.

Ha scritto anche diversi romanzi, tra cui Un anno felice (2019), una storia d’amore che si trasforma in una trappola; e anche Non parlare con la bocca piena (2017), Mia madre non lo deve sapere (2018) e Il cielo stellato fa le fusa (2020).

La vita sentimentale di Chiara Francini: ha figli?

Per quanto riguarda la vita privata, Chiara Francini è stata fidanzata con l’ex calciatore svedese Frederick Lundqvist. Che definì: “un uomo estremamente ironico, silenzioso, molto attento, sarcastico, riservatissimo. La persona che mi ha reso libera e sicura e che ogni giorno mi ama dandomi la possibilità di fiorire. La conditio sine qua non di tutto”, aveva raccontato a Vanity Fair Chiara Francini.

Non hanno ma avuto figli; non abbiamo certezze circa la fine della relazione tra Chiara Francini e Frederick Lundqvist, ma sembra che oggi sia legata ad un uomo di nome Francesco, che fa il giornalista.

Non è solita fare follie per amore, e le è capitato una sola volta: “Quando ero piccola stavo con un ragazzo di Padova. Sono partita per raggiungerlo con un’amica, una volta davanti alla sua porta di casa sono ritornata a Firenze”, ha detto a IoDonna.

Chi è il fidanzato di Chiara Francini?

Chiara e Francesco si conoscono dal 2005 e non è raro vedere dolci dediche sui rispettivi social. È molto più difficile, invece, scovare qualcosa in più sull’uomo che occupa un ruolo così importante nella sua vita, Francesco Maddaloni.

I due sono una coppia, e Maddaloni di professione fa il videomaker e l’author content creator, in particolare per due programmi di La7, Tagadà e L’aria che tira estate.

4 curiosità sulla conduttrice di Love Me Gender

-Ha tre gatte che si chiamano Hermes, Cocó e Lorelei.

-Originaria di Firenze, ha frequentato lo stesso liceo di Matteo Renzi, il Dante Alighieri. “Ma lui era più grande e quindi non ci ho praticamente mai parlato. Ricordo solo che è stato rappresentante d’istituto quando frequentavo quella scuola“, raccontò a Lettera Donna.

-Ha uno stile un po’ vintage nel vestire e un look particolare: adora le borse a tracolla e gli abiti sgargianti. Il colore, in un abito, riesce a darle gioia e riflettere appieno la sua personalità giocosa e solare.

“Mi piacciono le cose molto femminili, i fiori, le forme un po’ anni Cinquanta. Come accessori, poi, non rinuncio mai agli orecchini. E alle borse: piccole, così ci ficco dentro meno roba possibile e posso portarle a tracolla”, ha dichiarato a Repubblica delle donne.

-Sul suo profilo Instagram ama condividere di tutto, da scorci della sua vita privata a scatti di lavoro e look del giorno.

Dove vive Chiara Francini? Casa e guadagni

Chiara vive a Roma. Il suo salotto (il luogo perfetto per la merenda) è ampio e spazioso, ricco di luce naturale grazie ad una grande porta finestra. Il tocco più è dato da una parete in mattoni, posta dietro a una libreria in metallo, dallo stile un po’ rustico.

Anche in estate, a casa sua, non mancano mai plaid colorati e…l’albero di Natale!

Non sappiamo, però, quanto guadagni.