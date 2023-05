Chiara Francini ha rilasciato un’intervista in cui ha lasciato intendere di voler cercare di avere un figlio.

Chiara Francini è legata da 18 anni a Frederick Lundqvist, e nella sua ultima intervista al Corriere della Sera (in occasione dell’uscita del suo libro, Forte e Chiara), l’attrice ha fatto alcune affermazioni che lascerebbero pensare che lei stia cercando di avere un figlio.

“La vita è una soltanto e trovo che sia una grande avventura anche solo il tentare di diventare mamma. Ma lo faccio piena di curiosità, con la voglia di esplorare una possibilità che la vita ti può dare ma anche togliere”, ha affermato, e ancora: “Sicuro, perché se proprio vuoi un figlio c’è l’adozione, ci sono tante possibilità. Pino Daniele cantava: ‘Chi vuole un figlio non insiste’. Non ho questo senso di rivalsa o questa necessità di affermarmi come donna solo in quanto madre”.

Chiara Francini

Chiara Francini desidera un figlio? La confessione

Chiara Francini ha più volte ribadito di sentirsi completa come donna anche senza la presenza di un figlio ma, nella sua ultima intervista al Corriere della Sera, ha lasciato intendere che starebbe cercando di avere un bambino.

L’attrice e scrittrice è legata da 18 anni all’imprenditore svedese Frederick Lundqvist, ma i due hanno sempre mantenuto il massimo riserbo sulla loro vita privata. La coppia realizzerà davvero il sogno di avere un giorno un bebè?

