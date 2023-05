Attraverso i social Paris Hilton ha annunciato la scomparsa di Harajuku Bitch, il chihuahua che era al suo fianco da 23 anni.

Paris Hilton sta facendo in queste ore i conti con un tragico e doloroso lutto: la stessa ereditiera ha infatti svelato via social la scomparsa di Harajuku Bitch, il chihuahua che era diventato suo inseparabile compagno di vita negli ultimi 23 anni.

“Oggi il mio cuore si è spezzato nel dire addio al mio prezioso chihuauha, Harajuku Bitch. Per ben 23 anni, ha riempito la mia vita con tanto amore, lealtà e momenti indimenticabili”, ha scritto l’ereditiera in un post via social, e ancora:

“Riposa in pace, mio dolce tesoro. Grazie per aver benedetto la mia vita con il tuo amore incondizionato. Sarai per sempre il mio piccolo angelo, ci mancherai per sempre e sarai per sempre amata. Potrai anche essertene andata fisicamente, ma l’impronta delle tue zampe sulla mia vita non svaniranno mai.”

Paris Hilton: morto il suo chihuahua

Paris Hilton, che ha da poco annunciato l’arrivo del suo primo figlio, in queste ore si è trovata a fare i conti con un doloroso lutto e per prima ha deciso di condividere la tragica notizia con i suoi fan dei social. L’ereditiera infatti era inseparabile dal suo chihuahua Harajuku, presente in molti dei suoi scatti su Instagram e diventato celebre in tutto il mondo grazie a lei.

Sui social, in queste ore, in molti tra fan, amici e colleghi le stanno inviando i loro messaggi di calore e di supporto in questo momento per lei così difficile.

