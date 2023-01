L’annuncio odierno di Paris Hilton ha sorpreso: la donna è diventata mamma. Sembra scontato il ricorso alla maternità surrogata.

Una bella notizia, per certi versi sorprendente, è arrivata in queste ore: Paris Hilton è diventata mamma. Ebbene sì, perché tramite i suoi canali ufficiali social, la bella ereditiera ha annunciato che lei e suo marito Carter Reum sono diventati genitori.

Paris Hilton è diventata mamma

Paris Hilton ha annunciato poche ore fa l’arrivo di un bambino nella sua famiglia. Nell’annuncio, con tanto di foto, nessuna spiegazione, solo l’immagine della sua mano che stringe quella, evidentemente più piccola, di un neonato.

Nel post condiviso su Instagram anche la didascalia: “Non ci sono parole per esprimere quanto tu sia già amato”.

I fan sono rimasti piuttosto sorpresi dall’annuncio della donna e pare evidente che si sia trattato di un figlio nato tramite maternità surrogata.

Dopo il matrimonio, celebrato a novembre 2022, con suo marito Carter Reum, la coppia aveva espresso il desiderio di avere tanti figli ma in quel periodo la donna era apparsa magrissima non dando a vedere eventuali cambi di forma dovuti ad una maternità.

Da quanto si apprende da Vanity Fair, in un’intervista lo scorso dicembre a People, era stata la stessa Hilton ad aver spiegato di essere in attesa tramite gestazione per altri. “Abbiamo iniziato a farlo dopo pochi mesi perché tutto il mondo era chiuso. Sapevamo di voler creare una famiglia, e io ero tipo: ‘Questo è un tempismo perfetto. Di solito, sono su un aereo 250 giorni all’anno, facciamo in modo che tutte le uova siano pronte e immagazzinate'”.

Di seguito anche il post Instagram della nota ereditiera:

