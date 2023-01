Super festa per i 46 anni di Michelle Hunziker: tema speciale e ospiti Vip tra amici e colleghi molto noti. Chi c’era e tutto sull’evento.

Non poteva che essere una super festa, quella per i 46 anni di Michelle Hunziker. La bella showgirl, dopo la sorpresa ricevuta dalle figlie, ha optato per un party a tema davvero unico con tantissime persone, amici e colleghi. Vediamo chi c’era e qualche foto.

Michelle Hunziker: il party super e gli invitati

Michelle Hunziker

Grandi festeggiamenti nella nottata per Michelle Hunziker che ha organizzata una super serata in compagnia di amici, parenti e colleghi per il suo 46esimo compleanno. L’amata conduttrice ha scelto di trascorrere un momento di grande gioia in compagnia delle persone a lei più care.

La conduttrice, dopo i tanti auguri ricevuti sui social, ha dato appuntamento a tutti gli invitati presso il ristorante Shinto di Milano, famoso locale di Corso Sempione.

Sui social sono diverse le foto e i filmati girati per l’occasione. Tutto è stato pensato nei minimi dettagli, ad iniziare dal tema scelto: James Bond o se volete l’agente 007.

Al party la prima invitata non poteva che essere sua figlia Aurora, nata dal matrimonio tra la bella Michelle ed Eros Ramazzotti. Tra i parenti era presente anche mamma Ineke.

Non mancavano anche le amiche, su tutte Serena Autieri. Presenti anche Ilary Blasi, Tommaso Zorzi, Nina Zilli, Alvin e Nicola Savino.

Sul finire della serata, momento importante anche quello della torta realizzata dall’esperto Ernst Knam. Si è trattato di un dolce ispirato appunto al tema della serata e che faceva riferimento al recente show tv della bella festeggiata ‘Michelle Impossible & Friends’.

Di seguito anche alcuni post Instagram dell’evento:

Riproduzione riservata © 2023 - DG