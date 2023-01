46 anni e non sentirli. Michelle Hunziker festeggia il compleanno con una speciale sorpresa da parte delle figlie ma…

Quando il buongiorno si vede dal mattino… Ed è stato proprio così per Michelle Hunziker che quest’oggi, in occasione del suo 46esimo compleanno, ha ricevuto una bellissima sorpresa dalle figlie. Il tutto è finito rigorosamente sui social dove la conduttrice ha voluto condividere la gioia con i fan.

Il compleanno di Michelle Hunziker

Michelle Hunziker

Come detto, è stato un risveglio “dolcissimo” per Michelle Hunziker, che oggi compie 46 anni. I primi auguri sono arrivati da parte delle figlie Sole e Celeste. Le due bimbe hanno deciso di sorprendere la madre con un piccolo dolce con sopra qualche candelina da spegnere. “Che bel risveglio”, ha sottolineato la presentatrice nelle sue storie di Instagram.

La donna, molto emozionata per il gesto delle sue bambine di 9 e 7 anni, ha fatto vedere qualche istante della sua giornata, iniziata appunto nel modo migliore.

Successivamente, sono arrivati anche gli auguri social dell’altra figlia, Aurora Ramazzotti. In questo caso è stata un vero ciclone con foto del passato di quando entrambe erano più “giovani”.

“Buon compleanno alla mia regina. Quante avventure ci aspettano ancora”, le parole della Ramazzotti a mamma Michelle con tanto di riferimento probabile al nipotino che presto arrivera. E ancora: “Una vita insieme”, ha aggiunto la più grande delle figlie per la madre ricordandole un aneddoto: “La sera prima che nascesse Michelle Hunziker mia nonna mangiava fonduta di formaggio e beveva rosè”.

Ma la domanda che si sono fatti in tanti, a proposito di auguri, riguarda quelli di Tomaso Trussardi. Sono arrivati? Al momento, almeno pubblicamente, sembra di no. Una “piccola macchia” in questa giornata speciale anche se siamo sicuri che, visto l’affetto che li lega, privatamente qualcosa c’è stato e magari nelle prossime ore lo si verrà a sapere.

Di seguito anche un recente post Instagram della bellissima svizzera:

