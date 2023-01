Paura nel Regno Unito per Kate Middleton. La donna sarebbe stata ricoverata d’urgenza per il drastico calo di peso.

Paura per la Famiglia Reale inglese. Dopo la morte della Regina Elisabetta, ci sarebbe forte preoccupazione per la salute di Kate Middleton, moglie del principe William. Secondo la rivista Neue Post, infatti, la futura Regina consorte sarebbe stata ricoverata d’urgenza a causa di un forte calo di peso.

Kate Middleton ricoverata d’urgenza?

Kate Middleton

Da quanto si apprende, a seguito delle sue tre gravidanze, la moglie del Principe William avrebbe subito un preoccupante dimagrimento arrivando a pesare, ad oggi, appena 47 kg. Proprio tale situazione sembrerebbe aver messo in allarme tutta la Famiglia Reale e, alcune fonti, parlerebbero pure di disturbi alimentari che avrebbero portato, appunto, al ricovero d’urgenza.

La situazione legata alla salute di Kate Middleton non è stata confermata ancora da parte dei Reali e, dunque, anche le voci del ricovero, ad ora, non trovano riscontri.

A far peggiorare lo stato di salute della donna nell’ultimo periodo ci sarebbero anche situazioni molto tese in famiglia. Non solo il rapporto con Harry e Meghan, specie dopo l’uscita del libro del ragazzo, Spare, ma anche una serie di “scontri” non ben precisati con la Regina Consorte Camilla.

Come detto, però, sia le voci dei disturbi alimentari della donna sia del ricorvero d’urgenza, per ora, restano solo indiscrezioni non confermate da parte di Buckingham Palace.

Staremo a vedere se col passare delle ore o dei giorni la Famiglia Reale vorrà dare smentita o meno di questi rumors che, sicuramente, possono anche andare a destabilizzare il Regno.

Di seguito il più recente post Instagram della donna che, a dire la verità, sembra stare abbastanza bene anche se si tratta di un evento ufficiale dove difficilmente avrebbe mostrato “debolezza” o peggio problemi di salute:

