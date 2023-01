Emozioni e “indizi” a Uomini e Donne per quanto riguarda l’imminente scelta di Federico. Per tanti “ha già deciso”…

Pomeriggio di emozioni ma anche di dubbi a Uomini e Donne dove a prendersi la scena nello studio è stato il tronista Federico alle prese con l’imminente scelta tra Carola e Alice. Davanti agli occhi di Maria De Filippi, il “triangolo” ha generato non pochi commenti da parte dei telespettatori che considerano il ragazzo già convinto della sua decisione tra le due dame.

Uomini e Donne, Federico ha “già scelto”

Maria De Filippi

Federico Nicotera sembra essere ancora diviso tra Carola Carpanelli e Alice Barisciani, le due corteggiatrici tra cui dovrà fare la sua scelta a Uomini e Donne.

Nel corso della recente puntata, è stato mostrato come il tronista abbia visto solo la bionda corteggiatrice, molto amata dalla maggior parte del pubblico di Canale 5.

Nonostante l’esterna sia andata bene, qualcosa non va: “Va bene a tratti malissimo, Maria oggi sono agitatissimo. Noto che quando sto con lei smorzo il mio essere razionale”, le parole di Federico su Carola. “Non vado a fondo nei ragionamenti, nei discorsi. Pure stavolta non si è concluso niente. Sicuramente è colpa mia. Non riesco mai… Sembra sempre che mi fa un favore. Quando mamma ti fa fare un compitino e tu per farla contenta lo fai”.

Le successive parole del tronista, poi, sembrano dare un indizio sulla sua scelta: “Il chiarimento non c’è stato. Perché sono troppo buono, perché mi piaci. Dopo cinque mesi torniamo al punto di partenza e da parte tua non si smuove niente. Mi faccio imbambolare perché sto bene. Poi salgo sul treno e dico ‘ma che abbiamo detto’. Non sei ancora riuscita a dirmi una cosa sensata. Siamo sempre al punto di partenza”.

Eppure, nonostante l’incertezza, per tanti telespettatori, Federico è cotto di Carola e sarà lei la sua scelta proprio per le parole dette. Sui social, infatti, tutti, o quasi, sono certi: “Fede è pazzo di lei”, “Quando sta con lei non capisce nulla”, “Secondo me ha già scelto”.

Di seguito anche alcuni post Twitter di svariati utenti che sono convinti della “scelta” di Federico:

Io credo che a Federico piace tantissimo Carola e che abbia paura di non essere ricambiato o di prendere un palo allucinante #uominiedonne — Denny (@dede929300) January 24, 2023

la cosa che mi fa ridere di Federico è che si ricorda ogni minima cosa delle esterne con Carola⚰️ #uominiedonne — Marti✨ (@r4venmarti) January 24, 2023

E comunque a parte gli scherzi da qui si capisce la scelta di Federico. I suoi occhi tutto fa capire che il suo cuore vuole Carola 🥲❤️ #UominieDonne — ✨✨✨ (@stellarecomeme) January 24, 2023

