Una nuova coppia potrebbe presto essere annunciata: quella tra Melissa Satta e Matteo Berrettini tra cui pare esserci in atto un vero flirt.

Prima un avvistamento ad una partita di basket al Forum di Assago, poi un presunto bacio. Ora, molto di più… Stiamo parlando di Melissa Satta e Matteo Berrettini che sono stati visti insieme in quel di Milano in svariate occasioni e, tra i due, ci sarebbe stata anche una notte galeotta…

Melissa Satta e Matteo Berrettini: notte galeotta

Melissa Satta

A riportare l’indiscrezione, che sa tanto di bomba rosa, è Chi che ha anticipato quella che sarà l’uscita del settimanale di domani, mercoledì 25 gennaio. Melissa Satta e Matteo Berrettini vengono definiti “la coppia dell’anno”.

I due, come detto, sono stati beccati insieme a Milano, prima a cena e poi diretti a casa di lei, almeno secondo quanto riportato dal settimanale.

“Berrettini e la Satta sono stati fotografati a notte fonda – erano le 4,30 – dopo una cena da Domus e un dopocena all’Armani Privé, mentre salivano sull’auto di Melissa per andare a casa di lei, dove hanno passato il resto della nottata. La sera prima la coppia era andata al Forum di Assago per vedere la partita di basket dell’Olimpia. Per i suoi giorni milanesi, Berrettini ha scelto di alloggiare in un hotel vicino all’abitazione della sua nuova fiamma ma, come documentato da “Chi”, non vi ha trascorso tutte le sue notti…”, queste le parole anticipate dal giornale.

Una coppia davvero inattesa. La Satta aveva da poco chiuso la relazione con l’imprenditore Mattia Rivetti dopo la delusione con Boateng. Mentre il campione italiana del tennis era stato protagonista di un breve flirt con Paola Di Benedetto, anche se sul tema nessuno dei due ha mai rilasciato dichiarazioni.

Di seguito anche il post Instagram in anteprima di Chi:

