Saranno protagoniste, di nuovo insieme, a Sanremo 2023: ma perché Paola e Chiara si erano lasciate? I veri motivi.

Dopo circa 10 anni di separazione, Paola e Chiara erano state protagoniste di una reunion molto curiosa questa estate che ha fatto da preludio al vero ritorno del binomio canoro che, adesso, prenderà parte pure a Sanremo 2023. Ma quello che in tanti si chiedono è: perché le due sorelle si erano lasciate?

Paola e Chiara: perché si sono lasciate (e poi riunite)

Paola e Chiara Iezzi

Da ‘Amici come prima’ a ‘Vamos a bailar’. Sono diversi i successi delle sorelle Iezzi che hanno entusiasmato il pubblico canoro e che continuano ancora oggi a far ballare e cantare. Presto, le due saranno di nuovo protagoniste al Festival di Sanremo 2023 con la loro canzone ‘Furore’. Ma perché per tanto tempo le due sono state divise? Cosa è successo davvero tra la mora e la bionda?

Sui motivi che avevano portato alla loro separazione, per la verità, non c’è mai stata una reale spiegazione ma solo alcune dichiarazioni delle dirette interessate. Nel corso di una diretta Instagram, Paola aveva detto a proposito della separazione con Chiara avvenuta nel 2013: “Abbiamo deciso di chiudere perché c’era una tale tensione, un tale nervosismo… semplicemente non ce la facevamo più a tenere botta”.

E ancora: “Non viaggiavamo più allo stesso ritmo. Non si può avere sempre, entrambe, lo stesso entusiasmo. A un certo punto uno non è che smette di crederci, ma non ce la fa più”.

Le due sorelle avevano intrapreso strade differenti: Paola diventata DJ e Chiara entrata nel mondo della recitazione.

Adesso la reunion finale con tanto di partecipazione al 73esimo Festival della canzone italiana.

Di seguito anche un post Instagram di Sanremo con le due cantanti felicemente riunite:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG