Il famoso duo canoro Paola e Chiara si è riunito per la gioia di tantissimi fan nel corso di un evento milanese: sui social grande entusiasmo.

Paola e Chiara di nuovo insieme. Il duo canoro è stato protagonista di una reunion inattesa nel corso di un evento milanese. Le due sorelle sono tornata a cantare insieme dopo la separazione avvenuta ormai quasi 10 anni. I motivi della loro “rottura”, musicale e non, non erano mai stati rivelati in modo chiaro, ma in queste ore, ecco che a sorpresa le due sono tornate a “fare coppia”.

Paola e Chiara insieme: riunito il famoso duo

Paola e Chiara sono tornate a cantare insieme dopo quasi dieci anni di “separazione”. Le due sorelle sono state protagoniste di una reunion davvero speciale nella quale hanno potuto cantare e suonare diverse hit del loro repertorio da Vamos a Bailar a Festival, fino a passare per Viva l’amor. Le donne si sono prese letteralmente la scena durante l’inaugurazione di un nuovo negozio milanese nel quale Paola, diventata negli anni una delle dj più richieste del settore, stava curando il djset.

La reunion ha fatto impazzire non solo i presenti ma tutti quelli che sul web hanno poi visto le foto della serata e hanno parlato con i presenti che sono rimasti affascinati dal feeling mai perso tra le due.

“Ma madreh te lo giuroh sono Paola&Chiaraaaaaah, cantano VivaElAmmmooorh!”, ha scritto Paola sul suo profilo Instagram e la sorella Chiara ha risposto commentando con: “Iris & Patrizia” con chiraro riferimento a Sensualità a Corte, lo sketch di Mai dire lunedì dove erano le sorellastre del personaggio Jean Claude.

