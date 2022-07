Neppure il tempo di chiudere l’esperienza all’Isola 2022 che Carmen Di Pietro è già carica e guarda con fiducia al futuro.

Si è da poco conclusa l’edizione 2022 de L’Isola dei Famosi. Ha vinto Nicolas Vaporidis davanti a Luca e Carmen Di Pietro. Proprio la donna, ai microfoni di Fanpage, esattamente come fatto da Nick Luciani, ha voluto raccontare la sua esperienza e si è detta carica anche per una futura nuova partecipazione. Questa volta, dopo suo figlio Alessandro, con la sua Carmelina.

Carmen Di Pietro: commento sull’Isola e sguardo al futuro

Carmen Di Pietro

Parlando con la sua solita sincerità, Carmen Di Pietro ha raccontato alcuni momenti dell’Isola, belli e brutti: “Cosa mi ha convinto a fare, per la seconda volta, questo reality? Ero molto scettica rispetto all’idea di partire, avevo detto inizialmente di no. Poi il mio agente mi ha richiamata parlandomi di questa possibilità di farlo con mio figlio Alessandro, cosa che mi ha resa ancora più incerta. Fame, condizioni igieniche precarie, gli ho consigliato di vedere i video dell’Isola e decidere sul serio, facendogli capire che secondo me non fosse l’esperienza adatta a lui. Invece Alessandro ha detto subito di sì, gli piaceva l’idea dell’avventura”.

Poi, però, con la decisione della produzione di allungare di un mese il programma, suo figlio è tornato in Italia: “

Mi è preso un colpo quando ce l’hanno detto e ho anche pianto, lì per lì pensavo che non ce la facevo più, avevo troppa fame. Mi ha convinta Alessandro, lui doveva andare via per forza e mi ha detto: “Mamma, se io resto, sto seduto sulla sabbia dalla mattina alla sera perché il mio unico pensiero sarebbero gli esami. Invece tu devi rimanere assolutamente, perché sono sicuro che ce la puoi fare”. Mi ha dato la forza, in caso contrario sarei andata via”.

A proposito di figli, la Di Pietro pare essere interessata ad una terza avventura in Honduras: “Se andrei a fare L’Isola edizione spagnola? Come inviata sì, ma come concorrente mi sa che per qualche anno devo mettermi in pausa. Però mai dire mai, mia figlia Carmelina, di 13 anni, appena rientrata mi ha detto: ‘Mamma, fra 5 anni sono maggiorenne e ci andiamo insieme’. Quindi chi lo sa, non c’è due senza tre”.

Infine un pensiero sui compagni di avventura. Se con Nicolas, Edoardo e Guendalina i rapporti sembrano ottimi, con qualche altro no: “Ci sono 3-4 persone scostumate, che non hanno rispetto per il prossimo e che non vorrei più rivedere. Ma sono una signora e non faccio nomi, chi ha visto l’Isola lo può intuire”, ha concluso la donna.

Di seguito un recente post Instagram della showgirl subito dopo l’ultima puntata del reality:

