Valentina Ferragni, sorella più piccola della nota Chiara, ha voluto mandare un messaggio a tutte le persone che la seguono.

Dopo essere stata vittima più volte di body shaming, Valentina Ferragni ha deciso di sostenere in maniera sempre più costante il “movimento” del body positivity, ovvero del sentirsi bene col proprio corpo. Anche in queste ore, la ragazza non ha fatto mancare un messaggio in tal senso e si è mostrata al pubblico in tutto il suo splendore.

Valentina Ferragni e il messaggio body positive

La più piccola delle sorelle Ferragni è tornata a parlare di uno degli argomenti più discussi degli ultimi anni il suo fisico e quello di tante donne che non si accettano perché vengono criticate. La ventinovenne ha pubblicato nelle sue stories Instagram una foto del suo fisico accompagnata da una frase molto significativa: “Every body is a bikini body”.

Un bel messaggio quello di Valentina Ferragni che ha tenuto a specificare che secondo lei ogni corpo è un corpo da bikini nel senso che merita di essere sempre mostrato senza alcun timore o vergogna ma che soprattutto non debba mai mettersi a confronto con gli ipotetici stardard di magrezza della società attuale.

Per la ragazza l’esporsi in prima linea non è certo una novità. La giovane ha spesso raccontato che in passato era stata presa di mira per le imperfezioni del suo corpo, la taglia o altro. Nelle sue parole social, e anche nelle immagini, invece, anche un altro bel messaggio che fa riferimento, oltre all’accettarsi, alla bellezza di fare delle attività, come per lei la pole dance.

Di seguito, invece, un recente post Instagram con alcuni momenti della giornata della Ferragni:

